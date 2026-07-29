Qué dijo el Renaper por el caso de la gitana que renovó su DNI mientras es investigada por estafar a una peluquera que se mató

Marta Noemí Mitrovich , prófuga por una estafa que terminó con el suicidio de una peluquera en Lomas de Zamora , logró tramitar un nuevo Documento Nacional de Identidad en una sede del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en la Ciudad de Buenos Aires sin ser identificada ni detenida, aún cuando está siendo investigada por la Justicia.

El organismo explicó que “el día 28 de mayo de 2026 a las 16:20 hs, la ciudadana inició el trámite presencial de un nuevo ejemplar de DNI” y “el documento fue retirado personalmente por la titular en dicha sede el día 29 de mayo”, pero “ recién el 4 de junio de 2026, la Policía Federal Argentina (PFA) envió la solicitud formal para requerir los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la sede central correspondientes al día del trámite”.

“El RENAPER tiene la obligación legal e ineludible de garantizar el derecho a la identidad e identificar a todos los ciudadanos argentinos”, enfatizó el organismo.

En esa línea, la entidad agregó que “a diferencia del trámite de Pasaporte (donde aplican regulaciones y controles internacionales específicos), la emisión de un DNI se procesa de forma automática, salvo que exista una orden u oficio judicial explícito ingresado y registrado en el sistema del RENAPER que ordene la restricción, suspensión o bloqueo del trámite".

“Al momento de la toma del trámite y posterior entrega del DNI, el RENAPER jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial que hiciera saber sobre un pedido de captura o restricción contra la mencionada ciudadana”, reiteró la entidad que depende del ministerio del Interior.

Además, “la solicitud formal de filmaciones remitida por la Policía Federal el día 4 de junio, tampoco se alertó previamente sobre la condición de prófuga de la persona, limitándose el pedido a la solicitud técnica de registros fílmicos para la investigación judicial en curso”, dijo el Renaper.

La causa comenzó el 15 de enero cuando las acusadas entraron al local de Merlín Díaz , ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, y comenzaron a entablar una relación con ella mientras se atendían.

En esas charlas, Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich lograron convencer a Díaz de que alguien le había hecho un “ trabajo malicioso ” y que, por ese motivo, no podía progresar con su negocio.

Ellas le aseguraron que podía hacerle una “ limpieza espiritual ” para que le empezara a ir mejor económicamente.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería de Merlín y le pidieron que les entregara todos sus ahorros en efectivo, que sumaban un total de 14 millones de pesos . Supuestamente, una vez que realizaran la “limpieza” le iban a devolver los billetes, pero eso nunca sucedió.

Con el correr de las horas, Merlín entró en desesperación y tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida . “Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora”, le dijo en un video a una de las gitanas antes de beber la sustancia.

La causa está a cargo del fiscal Ignacio Torrigino , quien en diálogo con Telenoche confirmó que hay una orden de detención para las tres acusadas.

Por otra parte, indicó que la calificación preliminar del caso es estafa, un delito que prevé una pena máxima de 6 años de prisión .

Fuente: TN