Operativo en Fuerte Apache: así es la zona donde buscan al “Mayonesa”, el principal sospechoso del crimen de un policía

Desde hace más de 12 horas se lleva adelante un megaoperativo de seguridad en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache , en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí se despliegan 500 efectivos de distintas fuerzas para localizar y detener a los presuntos responsables del crimen del policía Alan Fabián Molina.

Mientras rastrean en distintos sectores, TN recorrió el interior de Fuerte Apache, donde el despliegue de las fuerzas de seguridad cambió por completo la rutina del barrio. Un helicóptero sobrevuela la zona en simultáneo.

La escena contrasta con el movimiento habitual del barrio y con el contexto de vacaciones de invierno. Los locales permanecen cerrados, las plazas están vacías y la mayoría de los vecinos decidió resguardarse en sus casas . Las pocas personas que circulan son interceptadas por los efectivos, identificadas y requisadas antes de continuar su camino.

El operativo incluye allanamientos simultáneos y tiene como principal objetivo capturar a Joel Sebastián Magallanes, un adolescente de 17 años conocido como “Mayonesa”, señalado como el presunto autor material del crimen del policía.

Las medidas fueron el resultado de varios días de tareas de inteligencia en la zona. A partir de esa investigación, se identificaron alrededor de 24 puntos considerados “sensibles” dentro del barrio, donde creen que el sospechoso o integrantes de su entorno podrían haberse ocultado. Con esa información, la Justicia ordenó los allanamientos que se desarrollan de manera simultánea.

A lo largo de la jornada fueron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, y hubo 16 aprehendidos. Además, se secuestraron armas, drogas, dinero en efectivo y balanzas de precisión.

Magallanes quedó en el centro de la investigación por el asesinato de Molina. La Justicia ordenó una serie de allanamientos para detenerlo, secuestrar el arma utilizada en el ataque y recuperar la ropa que, según la investigación, llevaba puesta al momento del crimen.

De acuerdo con los investigadores, el adolescente integra una organización criminal que opera dentro de Fuerte Apache y cumple funciones como uno de los brazos armados de Guillermo Agustín Gerez, alias “Gordo Tilín”, un presunto jefe narco sobre quien también pesa un pedido de captura.

La banda estaría vinculada al narcomenudeo y a distintos hechos violentos ocurridos en la zona. Además, los investigadores sostienen que Magallanes cuenta con el respaldo de otras organizaciones con presencia en el lugar, como “Los Fiolos” y “La Michela” , que presuntamente le brindan protección, información sobre los movimientos policiales y distintos lugares para ocultarse.

Los detectives lograron identificar al sospechoso a partir del análisis de cámaras de seguridad y de testimonios. Las imágenes lo muestran instantes antes del crimen saludando a otro joven del barrio, quien luego declaró ante los investigadores, lo identificó como “Joel”, apodado “Mayonesa”, y reconoció su fotografía del RENAPER.

El adolescente acumula varios antecedentes judiciales . Sobre él pesan pedidos de captura por homicidio en ocasión de robo, resistencia a la autoridad y homicidio agravado criminis causa. Además, es investigado por un intento de homicidio cometido a principios de julio.

Según consta en la causa, Magallanes había sido detenido por un homicidio, pero el 28 de abril de este año se escapó mientras era trasladado desde el Instituto de Menores de Pablo Nogués hacia una sede judicial. Desde entonces permanece prófugo.

Alan Fabián Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación, fue asesinado durante la mañana del sábado mientras participaba de un operativo de prevención en el barrio Ejército de los Andes.

De acuerdo con la investigación, un sospechoso se resistió a ser identificado y abrió fuego contra los efectivos. En medio del intercambio de disparos, Molina recibió un balazo. Aunque llevaba puesto el chaleco antibalas, sufrió heridas de extrema gravedad.

El policía fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo, donde murió pese a los esfuerzos del personal médico. A partir de ese crimen, la Justicia puso en marcha el megaoperativo.

Fuente: TN