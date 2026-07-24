Preocupación libertaria: advierten que en la Legislatura bonaerense no avanzan proyectos para responder a los reclamos del campo

Mientras el campo insiste con reclamos por la presión impositiva, el estado de los caminos rurales, la regulación de los fitosanitarios y la inseguridad , desde la Legislatura bonaerense reconocieron que hoy esos temas prácticamente no avanzan. La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, Analía Corvino (La Libertad Avanza) , y el vicepresidente de la Comisión homónima del Senado, Gonzalo Cabezas (LLA) , coincidieron en que la actividad parlamentaria es escasa y que no existen proyectos de peso orientados a aliviar la situación del campo , una agenda que, dijeron, buscarán impulsar en el segundo semestre.

Corvino explicó que el retraso en la conformación de las comisiones condicionó el trabajo legislativo durante buena parte del año . “Lo que respecta a Diputados, vamos a tratar de trabajar en las comisiones con lo que hoy desde el agro nos están llegando las preocupaciones, que son más con fitosanitarios y con Ingresos Brutos. La realidad es que las comisiones comenzaron muy tarde, por lo que todavía no se pudo trabajar. No hay proyectos que beneficien al agro “, afirmó.

La legisladora sostuvo que la mayor parte de la actividad estuvo vinculada a declaraciones de interés y beneplácitos , y no a iniciativas de fondo para el sector. " Hay mucho beneplácito, mucha declaración de interés y pocos proyectos. Y los pocos proyectos que hay son de regulación, o sea, de ahogar más al campo . Entonces hay que estudiarlos bien para poder aliviar al campo", señaló.

Entre los temas que consideró prioritarios mencionó la regulación del uso de fitosanitarios , aunque advirtió que cualquier normativa deberá contemplar las distintas realidades productivas de la provincia. También hizo referencia a iniciativas vinculadas con el uso de drones y sostuvo que deberán analizarse para evitar que representen nuevas cargas para los productores. “Está bien que se regulen los drones y que exista un registro, pero hay que analizar de qué manera se implementa para que no termine generando una nueva carga para el productor “, indicó.

En la misma línea, Cabezas aseguró que la situación no es diferente en la Cámara alta. " Las cámaras provinciales están paralizadas, básicamente “, resumió.

Según explicó, desde el Senado buscan instalar en la agenda temas que las entidades agropecuarias les plantean de manera recurrente, entre ellos la tasa vial, los fitosanitarios y la presión tributaria derivada de Ingresos Brutos . Para eso, dijo, mantienen reuniones con organizaciones del sector, aunque reconoció que la condición de minoría dificulta avanzar con proyectos .

Respecto de la tasa vial , Cabezas remarcó que se trata de una problemática cuya administración depende de los municipios y planteó la necesidad de encontrar herramientas que permitan mejorar el destino de esos recursos. " Hay que ver qué tipo de herramienta podemos ofrecerle al productor para poder solucionar ese problema, sobre todo en los municipios donde los intendentes no usan ni siquiera el 30% ni el 20% de lo que recaudan como tasa en solucionar ese problema “, sostuvo.

En materia de seguridad rural , el senador señaló que presentaron pedidos de informes por distintos hechos de abigeato, entre ellos un caso ocurrido en San Pedro, aunque cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo provincial. " Estamos atrás de eso también. Pero la complejidad es que no responden ni siquiera los pedidos de informe que hacemos, inclusive sobre temas de abigeato “, afirmó.

En esa línea, el legislador remarcó que el desafío para los próximos meses será intentar que los principales reclamos del sector agropecuario comiencen a traducirse en proyectos legislativos concretos , en un año que, hasta el momento, tuvo escaso movimiento en ambas cámaras provinciales .

Fuente: La Nación