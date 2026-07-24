Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 24 de julio

Luego de otra madrugada con temperaturas muy bajas en gran parte del país, el frío volvió a hacerse sentir durante las primeras horas de este viernes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos cinco ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer puesto fue para Perito Moreno (Santa Cruz) , que registró -12°C a las 7:00, la temperatura más baja del país durante la mañana.

El segundo lugar lo ocupó El Calafate (Santa Cruz) , con -4,6°C registrados a las 7:00. El podio lo completó Ushuaia (Tierra del Fuego) , que alcanzó los -4°C a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Para hoy, viernes 24 de julio , se espera una jornada fresca e inestable , con probabilidad de lloviznas durante la mañana y la tarde . La temperatura mínima será de 12°C , mientras que la máxima alcanzará los 15°C .

Hacia la noche , el cielo permanecerá mayormente nublado y disminuirán las chances de precipitaciones. Durante toda la jornada soplarán vientos leves del noreste , con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN