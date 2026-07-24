Home Ads
NACIONALES

Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 24 de julio

Redacción CNM julio 24, 2026

Luego de otra madrugada con temperaturas muy bajas en gran parte del país, el frío volvió a hacerse sentir durante las primeras horas de este viernes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos cinco ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer puesto fue para Perito Moreno (Santa Cruz) , que registró -12°C a las 7:00, la temperatura más baja del país durante la mañana.

El segundo lugar lo ocupó El Calafate (Santa Cruz) , con -4,6°C registrados a las 7:00. El podio lo completó Ushuaia (Tierra del Fuego) , que alcanzó los -4°C a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Para hoy, viernes 24 de julio , se espera una jornada fresca e inestable , con probabilidad de lloviznas durante la mañana y la tarde . La temperatura mínima será de 12°C , mientras que la máxima alcanzará los 15°C .

Hacia la noche , el cielo permanecerá mayormente nublado y disminuirán las chances de precipitaciones. Durante toda la jornada soplarán vientos leves del noreste , con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN


Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags