Un colectivo y un auto chocaron en Palermo: dos mujeres heridas

Un colectivo y un auto chocaron este viernes por la madrugada en el cruce de la avenida Santa Fe y Darragueira , barrio porteño de Palermo . Como resultado del fuerte impacto, dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.40 entre una unidad de la línea 111 y un Peugeot 308 de color negro. Como consecuencia del golpe, las dos ocupantes del auto, ambas de 30 años, sufrieron politraumatismos y tres unidades del SAME las trasladaron al Hospital Fernández.

Si bien de momento se desconocen los detalles del suceso, se supo que el colectivo circulaba sin pasajeros al momento del hecho y que el chofer, un hombre de 52 años, no presentó lesiones .

Fuente: La Nación