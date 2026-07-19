Por qué Caro Calvagni casi se pierde la final de la Argentina vs. España

La final del Mundial entre Argentina y España convoco a miles de personas de todo el mundo en Nueva York, por lo que los problemas logísticos estuvieron a la orden del día. Quien sufrió un serio inconveniente para arribar hasta la Gran Manzana fue Caro Calvagni , esposa de Nicolás Taglifico , quien estuvo a punto de perderse el partido , según reveló en sus redes sociales.

“Llegamos” , anunció la modelo en sus redes sociales para tranquilidad de sus seguidores pero luego contó toda su experiencia.

“Todo es risas ahora pero cancelaron todos los vuelos comerciales que llegaban a Nueva York. O sea que estuve a punto de no llegar mañana al partido, ¿entienden? Pero llegué, ahora sí, esta locura" , contó Carolina y se mostró entusiasmada con seguir acompañando a su pareja en esta competición.

Ya más tranquila y yendo para el estadio, Caro mostró en sus historias de Instagram el look elegido para la final .

Con una remera número 3 de su marido y un jean , la modelo y empresaria generó el suspiro de sus seguidores.

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Fuente: La Nación