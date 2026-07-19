Por el partido de Argentina en el Mundial: suspenden servicios de colectivos, hay estaciones de subte cerradas y cronograma de domingo en trenes

Ante la gran expectativa generada por el último partido de este Mundial 2026 en el que Argentina enfrenta a España, varias empresas de colectivos dispusieron suspender sus servicios esta tarde para evitar incidentes y daños en las unidades como ocurrió en los festejos tras la semifinal ante Inglaterra.

Con aval del gremio de colectiveros UTA el transporte público quedó directamente suspendido desde las 16 de este domingo hasta el lunes en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, donde los festejos de la última semana dejaron varias unidades dañadas y choferes con lesiones.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los servicios de interconexión de las tres líneas de subterráneo ya habían suspendido esta tarde su parada en la estación Carlos Pellegrini, donde se encuentra el Obelisco, epicentro de todos los festejos porteños.

También l a empresa Dota SA que maneja más de cien líneas de colectivos que cruzan al conurbano anunció la suspensión de los servicios desde esta tarde. Marcelo Pasciuto, director de la compañía, indicó que tras circular con cronograma de domingo hasta las 16 luego se interrumpe el servicio “por la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros”.

El directivo explicó que cada vez que termina un partido “la circulación suele verse afectada por los cortes de tránsito y los festejos de los hinchas”. Y, en diálogo con TN, recordó que tras el partido con Inglaterra varios colectivos terminaron "con vidrios, espejos rotos y daños en los equipos de aire acondicionado, porque muchas personas se subieron a los techos para celebrar”.

Esa misma premisa impulsó al sindicato de la UTA Bahía Blanca a decidir un cese de actividades desde las 15. El gremio informó que debido "a los hechos de violencia, vandalismo, daños en varias unidades y agresiones a compañeros conductores" en los festejos del miércoles tomó la medida.

Los servicios se retomarán "en forma normal" el lunes.

El gremio pidió "disculpas a los usuarios" y les pidió "que sepan entender lo resuelto" que tiene como "único fin preservar la integridad física de los trabajadores , que junto a los usuarios son los que padecen esta situación planteada".

Una resolución similar dio a conocer la UTA de Mar del Plata, donde los incidentes del miércoles tras el 2 a 1 sobre Inglaterra, terminaron con varias personas demoradas, un colectivo directamente sin luneta trasera, varios daños en unidades y choferes lesionados por enfrentamientos con pasajeros.

Los servicios de colectivos también serán suspendidos este domingo en la ciudad de Mendoza entre las 17:30 y las 20 , de acuerdo a lo adelantado por Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, quien sostuvo que "si nos toca festejar, se haría un corte en ese horario".

En San Juan , la prensa local informó que también desde las 15 estaban suspendidos los servicios de colectivos en el centro de la ciudad.

Los trenes, en tanto, circulaban con normalidad entre la ciudad y el Gran Buenos Aires pero con su cronograma de domingo que lleva servicios más espaciados que lo habitual.

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En el caso del ferrocarril Mitre hubo postergaciones por un imprevisto técnico en la estación del barrio porteño de Palermo, por lo cual la unidad del ramal Suárez quedó fuera de servicio.

Fuente: Clarín