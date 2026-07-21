Por qué algunas personas caminan de un lado a otro mientras hablan por teléfono, según la psicología

Al atender una llamada, muchas personas suelen caminar de un lado a otro prácticamente sin darse cuenta. Si bien puede parecer una simple costumbre, distintas investigaciones explican que este hábito puede ayudar a facilitar determinados procesos mentales .

De acuerdo con los especialistas, el movimiento corporal puede acompañar algunos mecanismos que se activan mientras pensamos y hablamos. En ese sentido, caminar mientras se conversa por teléfono podría colaborar a que los pensamientos fluyan con mayor libertad .

En un estudio realizado por Marily Oppezzo y Daniel Schwartz, de la Universidad de Stanford , se comparó el desempeño de distintas personas mientras estaban sentadas y mientras caminaban , con el objetivo de observar el vínculo entre el movimiento y el pensamiento.

Tras analizar los resultados, los investigadores descubrieron que caminar favorecía el pensamiento divergente, vinculado con la capacidad de generar distintas ideas y respuestas. En las pruebas de creatividad, el 81% de los participantes obtuvo mejores resultados mientras caminaba que cuando permanecía sentado.

De todas maneras, en las tareas que consistían en encontrar una única respuesta correcta, este beneficio de realizarlas caminando no se observó con la misma claridad.

Así, es posible entender por qué algunas personas sienten la necesidad de moverse mientras desarrollan una conversación. Caminar puede acompañar el proceso de organizar ideas, buscar palabras y pasar de un pensamiento al siguiente , acciones que se realizan constantemente al momento de hablar por teléfono.

Contrario a lo que muchos creen, caminar durante una llamada no necesariamente es una señal de ansiedad . En muchos casos, el movimiento puede ser simplemente una forma habitual de acompañar el habla y facilitar el flujo de los pensamientos durante la conversación.

En esa misma línea, una investigación publicada en Nature observó que las personas ciegas de nacimiento realizan gestos incluso cuando hablan con otra persona ciega. De acuerdo con los investigadores, esto demuestra que el movimiento asociado al habla no depende únicamente de que haya alguien que pueda verlo .

Así, aunque caminar de un lado a otro puede ser visto como un indicio de nerviosismo, también puede responder a una tendencia natural a mover el cuerpo mientras pensamos y hablamos .

Fuente: TN