Henry David Thoreau, filósofo: “Nueve décimas partes de la sabiduría provienen de ser juicioso a tiempo”

Henry David Thoreau fue uno de los grandes referentes del trascendentalismo estadounidense y dedicó buena parte de su vida a reflexionar sobre la naturaleza, la libertad y el modo en que las personas toman decisiones. Entre sus frases más recordadas aparece una que resume su manera de entender la inteligencia práctica: “Nueve décimas partes de la sabiduría provienen de ser juicioso a tiempo” .

La idea pone el foco en un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: la sabiduría no consiste sólo en acumular conocimientos , sino en saber cuándo actuar . Para Thoreau, la prudencia aplicada en el momento correcto puede evitar errores , conflictos y arrepentimientos que luego resultan mucho más difíciles de reparar.

Esta mirada atravesó gran parte de su obra y también su propia vida. Durante su experiencia en la cabaña de Walden Pond, donde vivió más de dos años, buscó demostrar que las decisiones conscientes y tomadas con tiempo permiten vivir de forma más plena, sencilla y auténtica.

Cuando Thoreau habla de ser “ juicioso ”, no se refiere a actuar con miedo o indecisión. Al contrario, propone observar la realidad con calma , evaluar las consecuencias y tomar una determinación antes de que las circunstancias obliguen a hacerlo.

En la actualidad, esta idea encuentra respaldo en distintas investigaciones de la psicología. La capacidad de controlar los impulsos, pensar a largo plazo y anticipar escenarios suele relacionarse con una mejor toma de decisiones, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

La prudencia, entendida como una virtud, permite evitar decisiones apresuradas que muchas veces responden a las emociones del momento. Para Thoreau, el verdadero aprendizaje aparece cuando se combina la reflexión con la acción oportuna.

Uno de los mensajes centrales del filósofo es que muchas dificultades podrían evitarse si las personas actuaran antes de que los problemas crecieran.

Entre las situaciones cotidianas donde esta enseñanza puede aplicarse se encuentran:

En todos estos casos, la sabiduría no está únicamente en saber qué hacer, sino en identificar el momento más conveniente para hacerlo.

A lo largo de sus escritos, Thoreau insistió en que una vida consciente requiere detenerse a pensar antes de actuar . En Walden sostuvo que las personas suelen vivir demasiado apuradas, atrapadas por las exigencias sociales y alejadas de aquello que realmente consideran importante.

Su propuesta consistía en recuperar el contacto con la naturaleza , reducir lo innecesario y prestar atención a las decisiones diarias , incluso las más pequeñas. Desde esa perspectiva, la prudencia deja de ser una actitud pasiva para convertirse en una herramienta que ayuda a vivir con mayor libertad.

La frase “Nueve décimas partes de la sabiduría provienen de ser juicioso a tiempo” sintetiza esa filosofía. Más que un llamado a pensar demasiado, invita a desarrollar la capacidad de actuar con criterio cuando todavía existe la posibilidad de elegir el mejor camino.

Fuente: TN