Poner una ramita de canela en la cartera: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

La canela es una de las especias más utilizadas en la cocina, pero también ocupa un lugar importante en distintas creencias populares vinculadas con la prosperidad, la abundancia y las energías positivas . Por eso, muchas personas acostumbran llevar una ramita dentro de la cartera o el bolso.

Según el Feng Shui y otras tradiciones, este pequeño gesto simboliza el deseo de atraer nuevas oportunidades económicas y mantener una buena relación con el dinero. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que este ritual tenga efectos reales sobre la economía personal.

Para el Feng Shui , la cartera representa el lugar donde se guarda el dinero y otros objetos de valor. Por ese motivo, colocar una ramita de canela en su interior simboliza la intención de atraer prosperidad, abundancia y bienestar.

Además, el intenso aroma de esta especia suele asociarse con la calidez, el éxito y la buena fortuna , por lo que muchas personas la utilizan como un amuleto personal.

Entre los significados que se le atribuyen a esta práctica se encuentran:

Si querés seguir esta tradición, el procedimiento es muy simple:

Más allá de su popularidad, no existen estudios científicos que demuestren que llevar una ramita de canela en la cartera pueda atraer dinero o modificar la situación económica de una persona.

Para quienes siguen el Feng Shui o este tipo de tradiciones, el valor del ritual está en su significado simbólico : funciona como un recordatorio de mantener una actitud positiva, fijar objetivos y administrar mejor los recursos personales.

Fuente: TN