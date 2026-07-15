Los expertos no dudan: los seis arbustos de bajo mantenimiento ideales para tener en una terraza

Mantener una terraza llena de plantas no tiene por qué ser una tarea complicada. Existen arbustos de bajo mantenimiento que requieren pocos cuidados, soportan diferentes condiciones climáticas y conservan su atractivo durante gran parte del año.

Estas especies son ideales tanto para jardines como para terrazas y balcones , ya que muchas pueden cultivarse sin problemas en macetas. Con un buen drenaje, algunas horas de sol y riegos moderados, crecen con facilidad y aportan color, aroma y vegetación durante las distintas estaciones.

El lentisco es uno de los arbustos mediterráneos más resistentes. Aunque no se caracteriza por una floración abundante, mantiene un follaje verde durante todo el año y tolera muy bien el calor y la sequía.

Necesita poco riego , abundante luz solar y puede desarrollarse perfectamente en macetas.

El laurentino , también conocido como durillo , conserva sus hojas verdes durante todo el año y, en primavera e invierno, produce pequeñas flores blancas o rosadas de gran valor ornamental.

Durante el verano puede requerir riegos algo más frecuentes , mientras que el resto del año necesita pocos cuidados. Se adapta bien a macetas grandes y profundas .

El romero no solo aporta un aroma intenso, sino que también produce flores azuladas o violetas que decoran cualquier espacio exterior.

Prefiere el sol directo , un sustrato con buen drenaje y riegos moderados. Además de ser ornamental, puede utilizarse como planta aromática en la cocina.

La jara es una excelente opción para quienes buscan un arbusto resistente y de fácil mantenimiento. En primavera ofrece una llamativa floración con flores blancas, rosadas o púrpuras .

Tolera muy bien el calor, necesita muchas horas de sol y no soporta el exceso de humedad.

La santolina se distingue por su follaje gris plateado , que aporta un aspecto muy decorativo incluso cuando no está en flor.

Durante determinadas épocas del año produce flores amarillas , aunque su principal atractivo es el contraste de sus hojas. Es ideal para cultivar en macetas sobre terrazas y balcones .

La lavanda es una de las plantas más elegidas por su intenso aroma y sus características flores violetas o azuladas .

Necesita pleno sol , riegos moderados y un suelo bien drenado. Además, conviene realizar una poda ligera después de la floración para estimular su crecimiento y mantener una forma compacta.

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Todas estas especies comparten características que las convierten en una excelente opción para quienes buscan plantas fáciles de cuidar:

Gracias a estas cualidades , son una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de una terraza o jardín verde durante todo el año sin dedicar demasiado tiempo a su cuidado.

Fuente: TN