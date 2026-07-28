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Poner silicona antihongos en el baño: cuándo hay que usarla y por qué es ideal para quienes tienen moho en su casa

Redacción CNM julio 28, 2026

El baño es uno de los ambientes del hogar donde más se acumula humedad. El vapor de las duchas, la condensación y el contacto constante con el agua favorecen la aparición de moho , en especial en las juntas de la ducha , la bañera , el lavamanos y los azulejos . Cuando las manchas negras comienzan a aparecer, muchas personas recurren a la limpieza frecuente, aunque el problema suele repetirse.

Por eso, especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan reemplazar el sellador deteriorado por silicona antihongos , un producto formulado para resistir la humedad y dificultar el crecimiento de hongos en las zonas más expuestas al agua.

La silicona antihongos contiene polímeros de silicona combinados con aditivos fungicidas que ayudan a impedir el desarrollo de microorganismos sobre la superficie sellada. Una vez aplicada y curada, forma una barrera flexible e impermeable que evita que el agua penetre en las juntas.

A diferencia de la silicona convencional, este tipo de sellador fue desarrollado para soportar mejor la exposición permanente a la humedad y retrasar la aparición de las típicas manchas negras que suelen verse alrededor de duchas, bañeras y lavatorios.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no elimina el moho que ya está instalado detrás de los revestimientos ni soluciona filtraciones estructurales. Si existe una pérdida de agua o humedad dentro de la pared, primero será necesario reparar ese problema.

La duración depende de la calidad del producto, la ventilación del baño y el uso diario. En condiciones normales, una silicona antihongos correctamente aplicada puede mantenerse en buen estado entre cinco y diez años .

No obstante, si comienza a despegarse, endurecerse, agrietarse o aparecen manchas negras persistentes que ya no salen con la limpieza, lo más recomendable es retirarla por completo y colocar una nueva.

Siempre es importante eliminar toda la silicona vieja antes de aplicar el nuevo sellador para asegurar una correcta adherencia y una mayor durabilidad.

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Además de sellar las juntas, la silicona antihongos presenta beneficios que la diferencian de una silicona común:

Aun así, los especialistas recuerdan que su función es proteger las juntas y evitar el crecimiento de hongos sobre la superficie, pero no reemplaza las reparaciones necesarias cuando existen filtraciones o problemas de humedad en la construcción.

Fuente: TN


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