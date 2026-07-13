Poner piedras pequeñas sobre la tierra de las macetas: cuál es su función y cuándo conviene hacerlo

Quienes tienen plantas en casa saben que mantenerlas saludables no depende únicamente del riego o de la luz. Existen pequeños trucos de jardinería que pueden marcar una diferencia en su desarrollo, y uno de los más recomendados por los especialistas consiste en colocar piedras pequeñas sobre la superficie de la tierra de las macetas .

Aunque muchas personas creen que se trata solo de un detalle decorativo, lo cierto es que esta práctica cumple varias funciones que benefician tanto al sustrato como a la planta, en especial durante los meses más calurosos del año.

Cubrir la superficie del sustrato con una capa de piedras pequeñas , canto rodado o grava ayuda a crear una barrera protectora que mejora las condiciones de la maceta. Entre sus principales beneficios se destacan:

Además, en algunas plantas de interior, esta capa superficial puede impedir que las mascotas remuevan la tierra con facilidad.

Este truco resulta útil en determinadas situaciones donde el sustrato pierde humedad con rapidez o necesita una protección adicional. Se recomienda hacerlo cuando:

Lo ideal es utilizar piedras limpias y formar una capa fina que cubra la superficie sin ejercer demasiada presión sobre la tierra.

Si bien colocar piedras sobre la tierra ofrece varias ventajas, es importante no excederse con la cantidad. Los especialistas recomiendan:

Con este sencillo hábito de jardinería, las plantas pueden conservar mejor la humedad, mantenerse más protegidas y lucir un aspecto mucho más cuidado durante todo el año.

Fuente: TN