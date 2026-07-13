Descuentos en supermercados en julio del 35% y hasta $25.000 de reintegro: todas las promociones del mes

Durante julio , los principales supermercados del país ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas bancarias o billeteras virtuales. Las promociones permiten ahorrar en las compras del mes, aunque cada beneficio cuenta con sus propios topes y condiciones.

Entre las cadenas que tienen descuentos vigentes se encuentran COTO, Carrefour, Jumbo, Disco, Día y ChangoMás , con beneficios de hasta el 35% de descuento y reintegros que, en algunos casos, llegan a los $25.000 por mes .

Fuente: TN