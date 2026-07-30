Pollo Vignolo: “Hay algo peor que estar mal y es estar perdido; y eso le está pasando a River hoy”

River Plate atraviesa una de las crisis institucionales y deportivas más complejas de los últimos tiempos. La reciente derrota por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata , sumada a la eliminación temprana en la Copa Argentina ante Aldosivi y la caída frente a Barracas Central , dejó al equipo en una posición de fragilidad absoluta . En este contexto, Sebastián “Pollo” Vignolo , en su editorial para el programa ESPN F90 (ESPN), definió con crudeza el estado actual del club al afirmar: “ Hay algo peor que estar mal y es estar perdido; y eso le está pasando a River hoy ”.

"HAY ALGO PEOR QUE ESTAR MAL, QUE ES ESTAR CONFUNDIDO" El editorial del @PolloVignolo sobre la actualidad de River. ▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/iffEAOVBrl

Para el conductor, el club parece deambular sin una brújula clara y recurre a soluciones desesperadas que no logran revertir la tendencia negativa. “ River hoy está confundido, perdido . No estoy hablando solo del equipo que vi ayer, es en general. Son decisiones desesperadas de un club enorme hambriento de títulos y con dinero . Debe ser terrible tener muchísimo dinero y estar desesperado ”, sentenció. El periodista también cuestionó la política de refuerzos y señaló la inconsistencia en el armado del plantel: “Traeme 14, sacá 14, dame 15, pagá 28, trae 44, trae 51. Y ayer terminaron jugando chicos que seguramente juegan bien, pero el club pagó una fortuna y no podía armar el banco el otro día ... La [plata] de Mastantuono la tiene en un container ”.

El presente de River refleja un contraste alarmante entre la inversión millonaria realizada y la respuesta dentro del campo de juego. El club ya superó los 30 millones de dólares en refuerzos durante este mercado de pases , una cifra que, al contrastarse con la realidad estadística —43 partidos disputados desde la salida de Gallardo, con 18 victorias y 18 derrotas —, profundiza la desazón del hincha. Vignolo comparó esta falta de sentido con el caos cotidiano: “En la Argentina te dormiste un minuto viendo un mensaje y el de atrás te pasa por arriba . River perdió la brújula . No sabe para dónde ir. No sabe si agarrar los del container, si dejarlos, si traer jugadores. Tener demasiado también confunde, y así lo veo a River: confundido ”.

Para finalizar, el Pollo hizo mención al futuro del entrenador de River: “Yo creo que el diagnóstico de River todavía no se sabe. El diagnóstico de River es el que dio Coudet. Ayer era un tipo, en su discurso, entregado . Es nítido, se le ve. Es transparente. Ayer veías la conferencia y decías ‘ está más para irse que para quedarse ’”.

Por su parte, Eduardo Coudet, entrenador del Millonario, atraviesa sus horas más bajas desde su llegada al club en marzo de 2026. Tras la caída en La Plata, admitió en rueda de prensa su dificultad para hallar una identidad colectiva : “Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue . Estamos terminando de armar el plantel. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en posiciones donde tenemos muchos juveniles”. El técnico, cuyo futuro genera especulaciones debido a la cláusula de rescisión que posee en diciembre, reconoce que el margen de error es mínimo. “ River no te da margen ni tiempo . Hay que ganar ”, confió ante los medios.

CHACHO COUDET Y SU SINCERIDAD ANTE EL MAL MOMENTO DE RIVER: "A NIVEL PERSONAL ES DE LAS VECES QUE MÁS ME HA COSTADO HACER JUGAR A UN EQUIPO" pic.twitter.com/BKhJnxFRs5

La situación se agrava con el desgaste del plantel y las decisiones dirigenciales sobre la separación de jugadores, un tema que el Chacho evitó profundizar al ser consultado sobre si existía la posibilidad de reincorporarlos. “Yo ya opiné del tema. No soy el indicado para hablar sobre los marginados ”, declaró el DT. La presión es total de cara al próximo compromiso ante Rosario Central en el Monumental , un encuentro que marcará el pulso de su continuidad frente a una hinchada que exige resultados inmediatos y que vio cómo el equipo se desinfló tras un inicio prometedor.

Chacho Coudet y una respuesta tajante cuando le consultaron sobre si pensó en tener en cuenta a algunos de los jugadores apartados de River "NO ES UN TEMA QUE QUIERO RETOMAR" pic.twitter.com/0qVTkouQX9

La desarticulación del equipo es evidente: los refuerzos, lejos de consolidarse como pilares, parecen piezas desconectadas en un esquema que no encuentra respuestas futbolísticas , tal como analizó Claudio Mauri en LA NACION . Mientras el equipo cruje y el proyecto tambalea, las palabras de Vignolo resuenan con fuerza en el mundo River, donde la gestión de la abundancia sin una idea clara de juego deja al club en una encrucijada peligrosa, donde el dinero invertido parece no tener correlato con el desempeño en la cancha.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación