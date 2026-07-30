Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si la UEFA avanza en su boicot a la FIFA

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que no participará de las competiciones de la FIFA luego de que se conociera el plan de Gianni Infantino de vender una parte de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

La FIFA está a cargo de doce competiciones que se desarrollan para el fútbol, futsal y fútbol playa y que se dividen en torneos masculinos y femeninos. Su mayor exponente es la Copa del Mundo , que tiene sus versiones para selecciones mayores, sub-20 y sub-17. Las tres poseen también su formato femenino.

Cuando hablamos de competiciones enfocadas en clubes, se encuentran el Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental y la Copa de Campeonas Femenina . Sobre otras disciplinas, se suman el Mundial de Futsal -masculino y femenino- y la Copa Mundial de Fútbol Playa.

En términos inmediatos, el boicot implica que la UEFA no formará parte de la Copa del Mundo Femenina sub-20 , que se llevará adelante en Polonia del 5 al 27 de septiembre. Del organismo europeo clasificaron las organizadoras, Inglaterra , Francia, Italia, Portugal y España.

Tampoco estará en la Copa del Mundo Femenina sub-17 , que ocurrirá en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre -donde clasificaron Francia, Alemania, Noruega, Polonia y España- ni el Mundial sub-17 masculino de Qatar entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre -que tiene a Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Irlanda, Rumania, Serbia y España.

En tanto, en 2027, se perderían la Copa del Mundo Femenina de Brasil -donde por ahora clasificaron Dinamarca, Francia, Alemania y España- del 24 de junio al 25 de julio.

De extenderse el boicot, la UEFA podría perderse la competición más importante del organismo a cargo del fútbol mundial: la Copa del Mundo 2030 en Marruecos, Portugal y España .

La FIFA evalúa la posibilidad de una profunda reestructuración de su modelo de negocio para maximizar el potencial comercial de sus competiciones. El organismo recibió una propuesta de integración de los derechos comerciales de la entidad —incluidos los de transmisión, patrocinio, venta de entradas y licencias— con la gestión operativa de los torneos organizados por el organismo. Para eso, se estudia la creación de una nueva estructura denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

En el marco de la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), el organismo contempla la puesta en marcha del FIFA Forward Funding Programme (FFFP) , un mecanismo de adhesión voluntaria que ofrecería a las federaciones nacionales acceso a financiación adicional para proyectos de desarrollo de gran escala .

La iniciativa busca brindar herramientas para afrontar inversiones que habitualmente exceden el alcance económico de un único ciclo de financiamiento , como la construcción o modernización de estadios, centros nacionales de entrenamiento y otras obras de infraestructura de largo plazo.

Según el proyecto, cada una de las 211 asociaciones miembro tendría la posibilidad de acceder, de manera voluntaria, a un capital extraordinario de hasta 20 millones de dólares . La participación en el programa no sería obligatoria y cada federación podría decidir libremente si adherirse o no.

Como parte de la estrategia, FIFA analiza incorporar inversores externos a través de participaciones minoritarias y sin capacidad de control dentro de FIFA Forward Enterprise.

Las federaciones miembro compartieron un comunicado donde aseguraron que, de continuar el plan de Infantino, no participarán en competiciones de la FIFA.

“La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión . Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados . La Copa del Mundo no está en venta”, sentenció el duro texto.

Y sumaron: “Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial”.

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Fuente: La Nación