Pocos lo saben: un veterinario reveló cuáles son los 5 vegetales que nunca debería comer un conejo

Los conejos son una de las mascotas no tradicionales más elegidas en Argentina . Sin embargo, también figuran entre los animales que más llegan a la consulta veterinaria por problemas relacionados con una dieta inadecuada.

Muchas personas repiten consejos que circulan en internet o les ofrecen los mismos alimentos que consumen otros animales domésticos. El resultado suele ser trastornos digestivos, obesidad, problemas dentales y enfermedades que podrían prevenirse.

Para Adrián Petta , veterinario especializado en medicina y cirugía de animales exóticos y silvestres y jefe de servicio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el primer paso es informarse antes de incorporar un conejo al hogar.

“Uno de los errores más comunes es no conocer cuáles son sus necesidades nutricionales. Cada especie tiene requerimientos distintos y en los conejos la alimentación es fundamental para mantener la salud”, advirtió.

Según Petta, uno de los grupos de alimentos que deben evitarse por completo son las verduras de la familia de las aliáceas .

“Los conejos no deberían consumir cebolla, ajo, puerro, cebolla de verdeo ni ciboulette” , aseguró.

Estos vegetales pueden provocar alteraciones digestivas y otros problemas de salud, por lo que no deberían formar parte de su dieta, incluso en pequeñas cantidades.

Aunque cada caso puede variar según la edad y el estado de salud del animal, Petta recomienda que la alimentación sea indicada por un veterinario especializado.

En líneas generales, una dieta equilibrada incluye:

El especialista explica que uno de los problemas más frecuentes es ofrecer alimentos porque “parecen saludables”, sin verificar si realmente son aptos para los conejos.

“Antes de incorporar cualquier alimento nuevo conviene consultar con un veterinario. Lo que es saludable para una persona o incluso para otra mascota no necesariamente lo es para un conejo”, sostuvo.

Una dieta equilibrada no solo ayuda a prevenir enfermedades digestivas. También favorece el desgaste natural de los dientes, evita el sobrepeso y mejora la calidad de vida del animal .

Por eso, Petta insiste en que la mejor decisión no es copiar recomendaciones generales, sino adaptar la alimentación a cada conejo con asesoramiento profesional.

Una buena nutrición, junto con controles veterinarios periódicos, puede marcar la diferencia entre un animal que desarrolla problemas crónicos y otro que vive durante muchos años en buen estado de salud.

Fuente: TN