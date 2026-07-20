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Cuáles fueron las ciudades más frías de la Argentina hoy, lunes 20 de julio

Redacción CNM julio 20, 2026

Las bajas temperaturas del invierno se hacen sentir en distintas zonas de la Argentina. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hubo al menos 17 ciudades por debajo de los 0°C durante la mañana .

El primer puesto fue para Perito Moreno (Santa Cruz) , con una temperatura de -9,7°C entre las 9:00 y las 10:00.

El segundo lugar lo ocupó Río Gallegos (Santa Cruz) , con -9,4°C entre las 7:00 y las 8:00. El podio lo completó Esquel (Chubut), con una temperatura de -8,8°C entre las 7:00 y las 8:00.

Durante la mañana se esperan lloviznas , con una probabilidad de precipitaciones de hasta un 40% . La temperatura será de 9°C y se pronostican ráfagas del este a velocidades de hasta 50 km/h .

Por la tarde, la máxima será de 13°C . Se pronostica hasta un 40% de probabilidades de lloviznas y ráfagas del sureste a velocidades de hasta 50 km/h .

Para la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá hasta 10% , con cielo mayormente nublado. Se esperan 11°C y vientos del sureste.

Fuente: TN


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