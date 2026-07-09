Pocos lo saben: por qué las botellas de agua tienen rayas y para qué sirven

Al tomar agua de una botella de plástico, hay muchas personas que pasan por alto un detalle presenten en la mayoría de modelos: las rayas que recorren el plástico del envase . Si bien puede parecer un detalle de decoración, estas hendiduras cumplen varias funciones importantes.

Lejos de estar hechas al azar, estas marcas ayudan a que las botellas sean más resistentes sin que sea necesario usar más plástico. Gracias a este detalle, el envase mantiene su forma, es más liviano y soporta mejor el uso diario.

Estas rayas refuerzan la estructura de la botella . Como los envases están hechos de plástico fino y flexible, las hendiduras funcionan como nervaduras que le dan firmeza al cuerpo. Así, resiste mejor la presión sin deformarse con facilidad.

En cambio, si una botella fuera completamente lisa, podría aplastarse, doblarse o perder su forma al agarrarla. Los relieves distribuyen la fuerza de manera más pareja y ayudan a que el plástico mantenga cierta rigidez.

Como si fuera poco, este diseño permite producir botellas más livianas . Al tener estas formas, es posible usar menos material sin que el envase pierda resistencia, lo que reduce costos de producción y facilita el transporte de grandes cantidades.

Más allá de reforzar el envase, las rayas mejoran el agarre . Como se trata de una superficie irregular, es más fácil sostener las botellas, principalmente cuando están mojadas, frías o generan condensación por haber estado en la heladera.

Además, los relieves ayudan a que las botellas soporten mejor el peso , algo importante cuando se agrupan en packs, cajas o pallets. Así, se evita que se deformen con facilidad antes de llegar a los supermercados o a las casas.

Otro factor clave de estas hendiduras es que ayudan a controlar las deformaciones del plástico . Cuando la botella se aprieta, se enfría o queda expuesta a cambios de temperatura, el material puede contraerse o expandirse levemente. Estas rayas permiten que esos movimientos ocurran de manera más ordenada, sin modificar demasiado la forma del envase.

Así, aunque puede parecer un detalle menor, las rayas de las botellas de agua cumplen una función fundamental . Dan firmeza, mejoran el agarre, reducen el uso de plástico y facilitan el transporte, por lo que son parte clave del funcionamiento del envase.

Fuente: TN