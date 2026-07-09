¿Cómo guardar las frutillas para que duren más tiempo y no se llenen de moho?

Las frutillas son una de las frutas más elegidas por su sabor dulce, su versatilidad y sus propiedades nutricionales. Sin embargo, también son una de las más delicadas: si no se almacenan correctamente, pueden desarrollar moho en apenas un par de días y terminar en la basura.

Por suerte, existen algunos trucos sencillos que ayudan a conservarlas frescas por más tiempo . Desde evitar lavarlas apenas llegás a casa hasta elegir el recipiente adecuado, estos consejos pueden hacer una gran diferencia.

Para prolongar la vida útil de las frutillas y evitar la aparición de moho, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Muchas personas utilizan un baño rápido de agua con vinagre blanco antes de guardar las frutillas. La proporción recomendada es una parte de vinagre por tres de agua. Después de sumergirlas durante uno o dos minutos, es fundamental enjuagarlas con agua limpia y secarlas completamente con papel de cocina antes de llevarlas a la heladera.

Este método ayuda a eliminar parte de las esporas de moho que pueden estar presentes en la superficie de la fruta y, si se secan bien, puede contribuir a que duren algunos días más.

Si se almacenan correctamente, las frutillas pueden mantenerse en buen estado entre cinco y siete días . En cambio, si permanecen a temperatura ambiente, especialmente en épocas de calor, es habitual que comiencen a deteriorarse en apenas uno o dos días.

Revisarlas cada tanto y retirar cualquier fruta que empiece a ablandarse o presente moho también ayuda a conservar el resto en mejores condiciones por más tiempo.

Fuente: TN