Home Ads
NACIONALES

Pocos lo saben: para qué sirve el pequeño gancho que tienen algunas perchas de plástico y cómo aprovecharlo

Redacción CNM julio 21, 2026

Las perchas de plástico cuentan con un detalle que muchos pasan por alto pero que cumple una función clave en el cuidado de ciertas prendas y en la organización del placard: los pequeños ganchos que tienen en los extremos .

Lejos de ser solo un adorno, esa pieza fue pensada para evitar que la ropa con tiras finas se deslicen, se arruguen o terminen en el piso. Además, permite aprovechar mejor el espacio y mantener la ropa en perfecto estado.

La función principal de estos ganchitos es sujetar prendas con tirantes finos , como vestidos, musculosas, blusas o lencería.

Al apoyar los breteles sobre esos ganchos, la prenda queda fija y no se desliza . Así, se evita que la ropa termine arrugada, doblada o caída dentro del placard, y se mantiene en mejores condiciones por más tiempo.

Aunque fue diseñado para prendas delicadas, el pequeño gancho también puede usarse para colgar accesorios como cinturones, bufandas, pañuelos o corbatas, sin ocupar una percha extra.

Otra opción es organizar conjuntos completos : se puede dejar preparado el look del día siguiente colgando un pantalón en la parte inferior y enganchando un cinturón o pañuelo en las muescas laterales. De esta manera, se ahorra espacio y resulta más fácil encontrar lo que se busca.

Aunque muchos lo pasan por alto, el pequeño gancho de las perchas fue incorporado para hacer más práctico el uso diario y mejorar la organización del guardarropa.

Fuente: TN


Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags