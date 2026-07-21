Pocos lo saben: para qué sirve el pequeño gancho que tienen algunas perchas de plástico y cómo aprovecharlo

Las perchas de plástico cuentan con un detalle que muchos pasan por alto pero que cumple una función clave en el cuidado de ciertas prendas y en la organización del placard: los pequeños ganchos que tienen en los extremos .

Lejos de ser solo un adorno, esa pieza fue pensada para evitar que la ropa con tiras finas se deslicen, se arruguen o terminen en el piso. Además, permite aprovechar mejor el espacio y mantener la ropa en perfecto estado.

La función principal de estos ganchitos es sujetar prendas con tirantes finos , como vestidos, musculosas, blusas o lencería.

Al apoyar los breteles sobre esos ganchos, la prenda queda fija y no se desliza . Así, se evita que la ropa termine arrugada, doblada o caída dentro del placard, y se mantiene en mejores condiciones por más tiempo.

Aunque fue diseñado para prendas delicadas, el pequeño gancho también puede usarse para colgar accesorios como cinturones, bufandas, pañuelos o corbatas, sin ocupar una percha extra.

Otra opción es organizar conjuntos completos : se puede dejar preparado el look del día siguiente colgando un pantalón en la parte inferior y enganchando un cinturón o pañuelo en las muescas laterales. De esta manera, se ahorra espacio y resulta más fácil encontrar lo que se busca.

Aunque muchos lo pasan por alto, el pequeño gancho de las perchas fue incorporado para hacer más práctico el uso diario y mejorar la organización del guardarropa.

Fuente: TN