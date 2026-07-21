La justicia convirtió en detención la aprehensión de los dos acusados por el robo de cables

MADARIAGA





El Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Dolores resolvió convertir en detención la aprehensión de los dos hombres investigados por una serie de robos de cables registrados en distintos sectores de General Madariaga.





La medida alcanza a los imputados Santiago Ariel Michia y Martín Eduardo Ibarra, quienes habían sido aprehendidos luego de los allanamientos realizados como resultado de la investigación desarrollada por la Estación de Policía Comunal, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Municipio.





Cabe recordar que las tareas investigativas permitieron identificar el lugar donde eran comercializados los cables sustraídos, reconstruir el circuito de venta de los elementos robados y avanzar con los procedimientos judiciales que culminaron con el secuestro de cables, herramientas y otros elementos de interés para la causa.





Con esta resolución, ambos imputados permanecerán detenidos mientras continúa la investigación judicial.