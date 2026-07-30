Pinamar ofrece hasta un 100% de quita de intereses para regularizar deudas de tasas municipales

ZONALES





La Municipalidad de Pinamar mantiene vigente hasta el 31 de julio un régimen especial para que los contribuyentes puedan regularizar deudas correspondientes a la Tasa por Servicios Urbanos, con importantes descuentos sobre los intereses.





El beneficio contempla una quita de hasta el 100% de los intereses para quienes cancelen la totalidad de la deuda a través del Portal de Autogestión y adhieran la partida al Débito Automático, o ya se encuentren adheridos a esa modalidad.





En tanto, quienes opten por pagar la deuda completa mediante el Portal, pero sin incorporarse al débito automático, podrán acceder a una reducción del 50% en los intereses.





Desde el Municipio aclararon que el beneficio solo alcanza a la Tasa por Servicios Urbanos, no incluye patentes ni deudas que ya se encuentren en instancia judicial, y únicamente se aplica cuando se cancela la totalidad de la deuda.





Cómo acceder al beneficio





El trámite se realiza de forma online ingresando al Portal de Autogestión del Municipio. Allí, los contribuyentes deben acceder al apartado "Tasas Municipales", seleccionar la partida correspondiente y consultar el detalle de la deuda.





El sistema muestra el capital adeudado, los intereses acumulados y el ahorro que se obtiene según la modalidad de pago elegida.





Quienes deseen acceder al 100% de quita de intereses deberán adherir la partida al débito automático, cargando los datos de su tarjeta y completando luego el pago desde el mismo portal.





El Municipio recordó además que la opción "No me interesa el beneficio - Pagar normal" está destinada únicamente al pago de cuotas individuales, por lo que en esos casos no se aplica ningún descuento sobre los intereses.





Otro aspecto a tener en cuenta es que el débito automático comenzará a regir a partir de la cuota 8, por lo que será necesario cancelar previamente toda la deuda pendiente, incluida la cuota 7.





Las autoridades recordaron que la moratoria estará disponible hasta el jueves 31 de julio, por lo que los contribuyentes aún cuentan con los últimos días para regularizar su situación y acceder a la quita de intereses.