Pinamar creará el primer corredor hotelero para vehículos eléctricos de la Argentina

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Pinamar dio un nuevo paso en materia de turismo sustentable al anunciar la creación del primer corredor hotelero "EV-friendly" de la Argentina, una iniciativa que permitirá contar con una red de carga para vehículos eléctricos en distintos establecimientos de la ciudad.





El proyecto será desarrollado de manera conjunta por la Municipalidad de Pinamar, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), filial Pinamar & Cariló, y la empresa Chargebox Net, con el objetivo de adaptar la infraestructura turística a las nuevas demandas de la movilidad eléctrica.





La propuesta contempla la instalación de cargadores inteligentes en hoteles adheridos al programa, facilitando la llegada de visitantes que utilizan vehículos eléctricos y fortaleciendo la oferta turística del destino.





Además, los puntos de carga estarán integrados a plataformas internacionales de navegación como Google Maps, PlugShare y EV Jungle, lo que permitirá que los usuarios puedan localizarlos fácilmente durante sus viajes y posicionará a Pinamar como uno de los destinos más preparados del país para este tipo de movilidad.





La iniciativa se suma al trabajo que el Municipio y la AHT vienen desarrollando desde marzo de este año, cuando firmaron un convenio para implementar el programa Hoteles Más Verdes, destinado a promover prácticas de gestión ambiental, capacitaciones y asistencia técnica para el sector hotelero local.





Desde el Municipio destacaron que la movilidad eléctrica representa una tendencia en crecimiento a nivel mundial y que la disponibilidad de estaciones de carga comienza a convertirse en un factor determinante para muchos turistas al momento de elegir un destino o un alojamiento.





Con este nuevo corredor hotelero, Pinamar busca combinar innovación, sostenibilidad y desarrollo turístico, consolidando una infraestructura orientada a las nuevas formas de viajar y reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país comprometidos con el cuidado del ambiente.