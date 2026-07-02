PINAMAR: Falleció Rafael De Vito, histórico empresario, exintendente y referente del desarrollo de la ciudad

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La ciudad de Pinamar despide este jueves a Rafael "Rafa" De Vito, reconocido empresario de la construcción, exintendente municipal y una de las figuras que dejó una profunda huella en el crecimiento del distrito durante las últimas décadas.





De Vito tenía una extensa trayectoria ligada al desarrollo de Pinamar. Había llegado a la ciudad el 15 de marzo de 1976, con apenas un tractor y el desafío de comenzar una nueva vida lejos del negocio familiar que compartía con su padre en Buenos Aires. Esa decisión marcaría el inicio de una historia de trabajo y crecimiento que lo convertiría en uno de los empresarios más importantes de la región.





Sus primeros trabajos estuvieron vinculados al movimiento de suelos para distintas obras, entre ellas el Hotel del Bosque y la construcción del nuevo campo de golf. Con el paso de los años amplió su actividad hasta conformar un importante grupo empresario dedicado al transporte, el movimiento de suelos, la venta de materiales para la construcción, la producción de hormigón y asfalto, además de otras inversiones vinculadas al turismo y los servicios.





La empresa De Vito logró expandirse mucho más allá de Pinamar, con una importante flota de camiones que llegó a operar en distintos puntos del país, incluyendo Vaca Muerta y el transporte de gas hacia el norte argentino. Siempre atribuyó ese crecimiento al esfuerzo, las inversiones y la cultura del trabajo que, según contaba, había heredado de su padre.





Además de su actividad empresarial, tuvo una destacada participación en la vida política local. Fue concejal y posteriormente intendente de Pinamar, desempeñándose también en distintas funciones dentro del Ejecutivo municipal. Aunque años después decidió alejarse de la política, sostenía que había sido una etapa importante de su vida, aunque prefería dedicar sus energías al desarrollo de sus empresas y de su familia.





En distintas entrevistas recordaba con orgullo cómo había recorrido personalmente las obras para ofrecer servicios cuando recién llegaba a Pinamar, una estrategia que le permitió ganarse la confianza de constructores y desarrolladores en una ciudad que atravesaba un fuerte crecimiento urbano.





Hincha apasionado de San Lorenzo y amante de los camiones, también impulsó emprendimientos turísticos como el balneario Cocodrilo, el Tennis Ranch y la Posta del Cocodrilo, consolidando su presencia en distintos sectores de la economía pinamarense.





En una entrevista realizada en 2022, al cumplir 46 años viviendo en Pinamar, afirmaba sentirse "más pinamarense que porteño" y aseguraba que el mayor legado que quería dejar era el valor del trabajo. Decía que su mayor orgullo era haber construido una empresa familiar en la que trabajaban sus hijos y haber podido brindarles un futuro en la ciudad que eligió para desarrollar su vida.





Con su fallecimiento desaparece uno de los empresarios más representativos de la historia reciente de Pinamar, protagonista del crecimiento económico de la ciudad y referente de varias generaciones ligadas a la construcción, el transporte y la actividad privada.