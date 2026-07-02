Baja natalidad: el país que encabeza el podio y dónde se ubica la Argentina dentro de la región

La especialista en familia Lorena Bolzon explicó en LN+ que la baja natalidad dejó de ser una proyección y se convirtió en realidad demográfica. “En menos de 10 años, en la Argentina, la natalidad descendió un 40%” , remarcó sobre la actualidad en el país.

El dato se integra en una tendencia más amplia dentro del Cono Sur, donde los nacimientos no logran equilibrar la pirámide poblacional . La disminución se registra en todas las edades, desde la caída del embarazo adolescente hasta la postergación o renuncia al proyecto de maternidad o paternidad.

Bolzon precisó el orden regional: “Los países con mayor crisis en la región son Uruguay, luego Chile y en tercer puesto viene la Argentina” .

Destacó que el caso uruguayo es el más crítico porque “tiene una tasa de mortalidad mayor a la de natalidad” , lo que implica que se reducen las nuevas generaciones y aumentan los adultos mayores. En ese escenario, la Argentina ya atraviesa un proceso similar, aunque en una etapa anterior.

La especialista advirtió que la Argentina “tiene menos chicos y más adultos mayores” y puntualizó el salto demográfico: “Hay 60 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños” . Ese envejecimiento impacta de manera directa en el sistema productivo, sanitario y educativo.

En su ejemplo más gráfico, señaló que “hay empresas de pañales que migraron la producción de niños para pañales de adultos” , lo que evidencia un mercado que ya responde a una sociedad más longeva que joven.

Bolzon precisó que, aunque la baja natalidad es un fenómeno global, en la región ya está instalada y se traduce en cambios visibles , desde la reducción de salas maternales hasta la reconfiguración educativa y productiva, con un mapa regional que coloca a Uruguay como el epicentro, seguido por Chile y luego la Argentina .

Fuente: La Nación