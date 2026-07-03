Pilotos argentinos volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca

Los aviones caza supersónicos F-16 comprados por la Argentina a Dinamarca realizaron esta mañana los primeros vuelos piloteados por oficiales de la Fuerza Aérea Argentina, luego de la certificación obtenida al completar su entrenamiento en la Guardia Aérea Nacional de Arizona, en Estados Unidos.

Los vuelos de bautismo, denominados “vuelo solo” en la jerga aeronáutica, se desarrollaron en el Área Material Río Cuarto, donde se encuentran desde diciembre pasado los primeros F-16 llegados al país, en un acto encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y el jefe de a Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

En el Ministerio de Defensa informaron a LA NACION que por razones de seguridad se mantiene en reserva el número de pilotos que alcanzaron la certificación y participaron de los vuelos. A los entrenamientos en Estados Unidos se sumaron prácticas y capacitaciones en el Área Material Río Cuarto.

LA NACION pudo saber, además, que la Argentina fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en un contrato para acordar la compra de misiles AM 120-Amraam para equipar los aviones caza adquiridos a Dinamarca. Se trata de una operación que podría rondar los US$398 millones, a través de una negociación entre el Departamento de Guerra norteamericano con la empresa Raytheon, con el fin de desarrollar el programa de armamento para los F-16. Argentina.

Los misiles AM-120 Amraam son un arma aire-aire, de alcance medio y largo, que permite a los aviones atacar objetivos más allá del campo visual.

El avance en la formación de los pilotos se da en momentos en que se espera la llegada del segundo lote de seis aeronaves F-16, antes de fin de año, y mientras prosiguen los trabajos para adecuar las instalaciones de la VI Brigada Aérea de Tandil, que será el asiento final de los aviones.

“Por primera vez pilotos argentinos ocuparon en soledad, la cabina del sistema de armas F-16. Así, cumplieron con los requisitos formales de realización del emblemático Vuelo Solo , marcando un acontecimiento que representa un gran hito en el proceso de incorporación de estas aeronaves de cuarta generación”, informó el Ministerio de Defensa, al celebrar “un nuevo e importante paso en la recuperación de capacidades operativas vitales para la defensa de los cielos de nuestro país y la integridad de su territorio”.

La formación de los pilotos argentinos constituye la primera certificación alcanzada en el Programa Peace Cóndor, con el acompañamiento técnico de la empresa internacional Top Aces, especializada en entrenamiento táctico avanzado, lo que fortalece “los estándares operativos y de seguridad de la fase cumplimentada”, dice la información oficial.

Fuente: La Nación