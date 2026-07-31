Pensó que tenía un herpes por morderse el labio, pero le diagnosticaron sífilis

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Una joven de 23 años vivió una inesperada experiencia médica luego de creer que una lesión en su labio era un herpes. Tras varios meses de consultas y estudios, los médicos le diagnosticaron sífilis, una infección de transmisión sexual que requirió tratamiento inmediato.





La lesión apareció después de que, debido al estrés y la ansiedad, se mordiera el labio hasta provocarse una herida. En un primer momento fue tratada como un herpes, pero al no presentar mejoría, un especialista solicitó análisis de sangre y una biopsia que permitieron llegar al diagnóstico correcto.





La joven contó que atravesó semanas de angustia mientras esperaba los resultados, ya que incluso temía padecer cáncer por los antecedentes familiares. Finalmente, los médicos le explicaron que la enfermedad tiene tratamiento y comenzó un esquema con inyecciones de penicilina.





Tras hacer pública su historia en redes sociales, aseguró que su objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la prevención, los controles médicos y el diagnóstico temprano de las infecciones de transmisión sexual.