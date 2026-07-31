“Etc. o etc..”: cuántos puntos hay que escribir al abreviar “etcétera” al final de una oración

La Real Academia Española (RAE) respondió a través de sus redes sociales una consulta frecuente sobre el uso de los puntos cuando una oración termina con la abreviatura “etc.” .

La duda surge porque “etc.”, abreviatura de “etcétera” , ya lleva un punto abreviativo. Entonces, si aparece justo al final de una oración, podría pensarse que es necesario agregar otro punto para marcar el cierre del enunciado.

Sin embargo, la RAE aclaró que esto es incorrecto : cuando ambos puntos coinciden, se escribe uno solo.

La consulta planteaba si una oración que termina con “etc.” debería escribirse con dos puntos consecutivos: “etc..” . Uno correspondería a la abreviatura y el otro marcaría el final del enunciado.

La respuesta de la RAE fue contundente: “Cuando el punto abreviativo coincide con el de cierre de enunciado, se escribe un solo punto” .

Por lo tanto, una oración como: “Compró frutas, verduras, cereales, etc.” es correcta.

En cambio: “Compró frutas, verduras, cereales, etc..” es incorrecta, ya que no deben colocarse dos puntos consecutivos para cumplir ambas funciones.

La regla cambia cuando después de la abreviatura corresponde utilizar otro signo de puntuación , como una coma, punto y coma, dos puntos o signo de cierre de interrogación.

En esos casos, el punto de la abreviatura se mantiene y después se coloca el signo correspondiente.

En el último caso, el punto de “etc.” no desaparece ante el signo de interrogación , ya que cada signo cumple una función diferente.

“Etc.” es la abreviatura de “etcétera” , palabra que se utiliza para indicar que una enumeración podría continuar con otros elementos similares a los mencionados.

Por ejemplo: “En la valija guardó remeras, pantalones, medias, etc.” De esta manera, no es necesario enumerar todos los objetos para dejar claro que existen otros de la misma clase.

La aclaración forma parte de #ConsultasDeLaSemana , el espacio en el que la RAE responde dudas habituales sobre ortografía, gramática y uso del español.

Fuente: TN