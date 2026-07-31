Paul McCartney, a los 84 años y con la misma alimentación desde la década del 70: “Tengo una rutina física muy definida”

Paul McCartney no se muestra como un octogenario con planes de pronto retiro; por el contrario, su relación con el escenario sigue intacta. A los 84 años , el músico británico continúa despertando admiración por la energía física con la que sostiene conciertos extensos y exigentes. Verlo cantar, tocar distintos instrumentos y moverse durante horas es una prueba de que su vitalidad depende de una rutina muy cuidada .

En sus presentaciones, McCartney no se limita a cantar parado frente a un micrófono. Toca el bajo, la guitarra, el piano, el ukelele y la mandolina, sube y baja escaleras , alienta al público y sostiene un ritmo que sería exigente incluso para artistas mucho más jóvenes . Esa presencia física vuelve inevitable la pregunta sobre cómo hace para mantenerse en forma después de tantas décadas de carrera.

Parte de la respuesta está en sus hábitos. El ex Beatle lleva desde los años 70 una alimentación sin carne , una decisión que nació de una toma de conciencia personal y que con el tiempo se convirtió en una causa pública.

Una de sus frases más recordadas, difundida en campañas de defensa animal, resume esa postura: “Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo se haría vegetariano ”. Para McCartney, la comida es una cuestión de salud y también de ética frente al sufrimiento animal.

Según contó en distintas ocasiones, el cambio comenzó después de un día de pesca, cuando vio a un pez agonizar fuera del agua y empezó a preguntarse por qué esa vida debía valer menos. A partir de esa experiencia, leyó, se informó y fue incorporando una alimentación basada en plantas , acompañada por profesionales que lo ayudan a controlar nutrientes importantes como el hierro y otras vitaminas.

Esa disciplina también se ve cuando viaja. Sus equipos suelen organizar con anticipación menús y alimentos acordes a sus elecciones alimentarias. En sus giras se mencionan platos como tallarines Pad Thai , hamburguesas vegetales, ensaladas, preparaciones con yaca, tofu, arroz integral, verduras y frutas .

En una estadía en Buenos Aires, por ejemplo, se difundió que entre los pedidos para su camarín figuraban “pollo falso”, salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas y distintos vegetales.

La alimentación es solo una parte de la ecuación. El músico también mantiene una rutina física muy definida, algo clave para cualquier persona que quiera sostener energía, movilidad y fuerza con el paso de los años.

En su caso, el entrenamiento parece responder a una lógica funcional. Necesita un cuerpo preparado para cantar durante horas , sostener instrumentos, moverse sobre el escenario y recuperarse entre conciertos.

En un episodio de 2020 del podcast SmartLess, se refirió a su su plan de actividad física, que incluía el uso del rodillo de espuma, estiramientos, la elíptica y, ocasionalmente, correr. “Tengo una rutina muy definida”, dijo.

La constancia es el punto que más se repite cuando se analiza su estilo de vida. No hay un secreto milagroso ni una fórmula de último momento. Lo que aparece es una combinación de elecciones sostenidas durante décadas: evitar la carne, priorizar alimentos vegetales, mantenerse activo, cuidar el cuerpo y conservar una agenda artística que también le da motivación.

También resulta importante que su alimentación no se presenta como una moda reciente. A diferencia de muchas celebridades que adoptan dietas por períodos breves, el músico hizo de este estilo de vida una parte estable de su identidad . Esa continuidad le permitió adaptarse, encontrar alternativas, sostener el hábito en giras internacionales y convertir su elección personal en un mensaje público.

Los especialistas suelen remarcar que quienes dejan de consumir carne o derivados animales deben prestar atención a nutrientes como proteínas, hierro, vitamina B12, calcio y omega 3 , entre otros. Por eso, el acompañamiento profesional puede ser importante, especialmente en personas mayores o con rutinas físicas exigentes.

Fuente: TN