Penélope Cruz reveló su extraña, secreta y nocturna afición: “No puedo explicar por qué me encanta”

Penélope Cruz sorprendió al revelar el pasatiempo que tiene hace 12 años y que, hasta ahora, sólo sus íntimos conocían. En medio de su gira promocional de La Invitación , el film en el que comparte cartel con Olivia Wilde, Edward Norton y Seth Rogen. la estrella española confesó que, por las noches, se dedica a “estudiar medicina” .

Cruz se sinceró sobre su particular y llamativa pasión durante un divertido cuestionario para The New Yorker al que se sometió junto a sus compañeros de elenco -Norton no estuvo presente- y donde ellos mismos se hacían las preguntas.

Durante la nota, y en función a la trama de la película, los artistas hablaron de sus peores citas dobles y de sus representaciones preferidas de parejas disfuncionales. Pero fue en el momento en el que Wilde le preguntó a la Cruz si tenía “intereses ocultos” o hobbies cuando la “chica Almodóvar” dejó a todos con la boca abierta

“Bueno, tengo un pasatiempo que para mí es normal, pero cuando lo digo, la gente se queda muy sorprendida ”, arrancó Cruz. “Cuando era pequeña, siempre jugaba a ser médica. Le inyectaba insulina a las muñecas con las agujas de mi abuela. Y eso era un juego para mí”, repasó.

Después de explicar el contexto y el origen, Cruz por fin confió cuál es su pasión oculta. “Durante los últimos 12 años, estudio medicina todas las noches de mi vida ”, soltó, ocultando la cara detrás de sus manos. “Eres una médica amateur”, acotó Rogen, Wilde le preguntó si estaba estudiando para ser una doctora. “No, no, no, es mi hobby ”, respondió. “¿Estudias online? ¿Ves videos en YouTube?”, quiso saber Rogen, muy intrigado. “No, leo libros gruesos sobre el sistema endocrino y cosas así ”, aclaró.

Antes de pasar a otro tema, Cruz dejó en claro que ella tampoco entiende por qué la medicina le llama la atención, aunque lo disfruta mucho. “Me hace tan feliz, tan feliz, y probablemente durante los últimos 12 años, he estado leyendo seis días a la semana durante horas todas las noches. Y me encanta. Y no puedo explicar por qué me encanta”, cerró.

La invitación , una comedia dramática basada en la obra de teatro de Cesc Gay Los vecinos de arriba y que tuvo su primera adaptación al cine con Sentimental , debutó en el Festival de Cine de Sundance y llegó a los cines este jueves 2 de julio en Argentina.

Dirigida por Wilde, el film cuenta la historia de Angela (Wilde) y Joe (Rogen), un matrimonio atrapado en la rutina que, para salir del tedio, invita a Pina (Cruz) y Hawk (Norton), sus enigmáticos vecinos del piso de arriba. Durante la velada se desencadena una serie de conversaciones incómodas que llevan a revelar emociones reprimidas, celos y deseos ocultos. Basada en la obra de teatro Cesc Gay Los vecinos de arriba, que dio origen a su película Sentimental.

“Hubo una especie de catarsis colectiva increíble”, le dijo la directora a la agencia de noticias AFP luego de la premiere de la película en Los Ángeles. “Creo que todos salimos sintiendo que habíamos ganado un poquito de conocimiento, un poco de perspectiva de los demás porque todos fuimos muy vulnerables”, contó la actriz.

“Fue un análisis genial y honesto de cómo las relaciones evolucionan a medida que las personas en ellas evolucionan”, sumó Rogen. El actor de 44 años sostuvo que las relaciones son siempre un gran tema para el cine porque son “de alto riesgo, muy personales, con lo que es fácil identificarse”.

El elenco, además, atribuyó parte del éxito que el film tuvo entre la crítica a su guion, escrito por Rashida Jones y Will McCormack. Fue precisamente ese texto, el primer contacto de Cruz con el proyecto, lo que a la actriz española la conquistó. “Siempre estoy buscando comedias inteligentes, comedias que te remuevan, que es un género que no es para nada el más fácil”, dijo, y aseguró que no pudo parar de reírse la primera vez que lo leyó.

Fuente: La Nación