“Pedí protección durante años y nadie hizo nada”: el duro testimonio de la mamá del adolescente asesinado en Neuquén

En medio de la conmoción por el crimen del adolescente de 16 años que fue baleado en la puerta de su casa en Neuquén , habló su mamá y apuntó contra la Justicia.

“Siempre pedía protección para mi hijo porque siempre vivíamos sufriendo violencia. Siempre pedía en Fiscalía que trataran de hacer algo para que no pasara lo que pasó”, expresó Viviana, mamá de Francisco Pecuhot.

Según contó, conserva denuncias radicadas desde 2022 por distintos episodios de violencia, entre ellos ataques con arma blanca, disparos, incendios y piedrazos.

En declaraciones al diario LM Neuquén , la mujer indicó que, en muchas oportunidades, Francisco la acompañaba a la Fiscalía para señalar a las personas que lo amenazaban desde hacía años.

La madre del adolescente afirmó que el conflicto se remonta a 2020, luego del homicidio de Luis Eduardo Cañete , por el que fue condenado su sobrino Darío Ezequiel Maripán , conocido como “el Payaso Maripán”. Desde entonces, según su versión, comenzaron las amenazas de venganza contra cualquier integrante de su familia. “Siempre decían que cualquiera de los Maripán iba a pagar ”, recordó.

“Cuando pasó esto yo me puse en el lugar de ellos. Si fue él, tiene que pagar”, dijo en referencia a la condena de su sobrino . Por eso, decidió alejarse de esa situación para proteger a sus hijos. Sin embargo, la familia no dejó de sufrir amenazas y múltiples episodios de violencia que adjudicaron a familiares de Cañete.

Asimismo, Viviana rechazó las versiones que vinculan a Francisco con actividades delictivas. Aseguró que el adolescente no consumía drogas, hacía changas para ayudar económicamente en su casa y que era perseguido únicamente por pertenecer a su familia: “Mi hijo no buscaba problemas. Salía a vender manzanas, limpiaba patios para ayudarme”.

La situación de violencia escaló a tal punto que el joven abandonó la escuela por temor. Francisco asistía al CPEM 41, pero su madre decidió que dejara de ir porque allí también concurrían jóvenes de las familias con las que mantenían el conflicto. “Preferí que no fuera más a la escuela”, explicó.

Por el caso hay un chico de 16 años detenido. De todas formas, la mujer planteó que hubo personas que lo ayudaron. “No les importó. Van a seguir. Después de matarlo subieron a sus redes sociales fotos de armas y ponían : ‘Todavía nos quedan balas’ ”, advirtió.

“Mi hijo está en un cajón y ellos festejando porque bajaron a uno. Yo necesito una respuesta favorable de la Justicia”, cerró.

Fuente: TN