Habló la hija de la mujer asesinada en Quilmes: “La mataron porque reconoció a uno de los ladrones”

Antonella , la hija de Zoraida Angélica Suárez Medrano , la mujer de Quilmes que ladrones mataron de un balazo para robarle en su casa, habló con TN y aseguró que “la tiraron como un perro”.

“Le pegaron con una escopeta, perdió mucha sangre y llegó casi muerta al hospital”, detalló la hija mayor de la víctima y aseguró que “la mataron porque reconoció a uno de los ladrones”.

Visiblemente conmocionada, la mujer dijo: “Le pido a la Justicia que se resuelva esto. Dejaron a una familia hecha pedazos . Quedaron unas hermanas solas”.

“Estoy muy mal, estoy en shock. La mataron por nada a mi mamá y ya no la tengo” , agregó.

El violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Baradero al 4500 cuando la víctima fue sorprendida por los asaltantes, quienes ingresaron a la propiedad de manera imprevista por la parte trasera.

Los delincuentes vestían ropa oscura y chalecos similares a los que usa el personal de transporte. Al notar la presencia de los intrusos, Suárez Medrano intentó resistirse.

En medio de la desesperante situación, comenzó a forcejear con uno de los ladrones armados, quien no dudó en gatillar: el proyectil le impactó directamente en la axila izquierda.

Tras efectuar el disparo letal, la banda de delincuentes concretó el robo de manera insólita por el escaso valor del botín: escaparon del lugar llevándose dos teléfonos celulares y una bicicleta. Hasta el momento, continúan prófugos y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

Tras un llamado de alerta al 911, personal del Comando de Patrullas de Quilmes arribó rápidamente al domicilio.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte , donde ingresó de inmediato a quirófano en estado crítico. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, murió horas más tarde.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 04 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló el hecho preventivamente como “homicidio en ocasión de robo”.

Las autoridades ya solicitaron el trabajo de los peritos en la escena del crimen y ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Fuente: TN