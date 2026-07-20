Pau Cubarsí, jugador de España premiado en la final, sobre Messi: “Me da pena porque es mi ídolo y verlo perder no me gusta”

Pau Cubarsí vivió una noche que difícilmente olvidará. España derrotó por 1-0 a la selección argentina en el alargue , se consagró campeona del Mundial 2026 y el defensor recibió el premio al mejor jugador joven del torneo . Sin embargo, en medio de la celebración, también tuvo palabras de afecto para Lionel Messi .

El futbolista de Barcelona contó que nunca había estado cara a cara con el capitán argentino y reconoció que le produjo una sensación agridulce verlo perder la final. “Es mi ídolo y me da también pena que haya perdido, porque verlo perder no me gusta, pero estoy feliz por nuestra victoria” , expresó en la zona mixta.

Cubarsí, de apenas 19 años, reveló que recién tomó dimensión de lo que estaba viviendo cuando Messi se acercó a saludarlo. “Nunca lo había visto cara a cara. Cuando vino a saludarme, entonces ya me creí que era real, que estábamos aquí. Es un privilegio enorme compartir campo con él” , relató.

La escena tuvo un significado especial para el defensor. Ambos están unidos por Barcelona, el club en el que Cubarsí se formó y comenzó su carrera profesional y donde Messi se dio a conocer hace más de dos décadas antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

Más allá de la admiración por el rosarino, el joven español destacó la magnitud de la conquista conseguida en Nueva York. “Este es un sueño. Parece irreal. Estoy agradecido por vivir una experiencia única. Cuando pitaron el final, sentimos que habíamos hecho historia” , sostuvo.

Una vez finalizado el encuentro, Donald Trump ingresó al campo de juego en medio de una estruendosa silbatina para participar de la ceremonia de premiación. Allí, la copa que la selección argentina había conquistado en Qatar 2022 cambió de manos y quedó en poder de España.

También fueron entregadas las distinciones individuales. El premio al mejor jugador joven, obtenido por Enzo Fernández en la anterior Copa del Mundo, quedó esta vez para Cubarsí . Unai Simón fue reconocido como el mejor arquero del certamen , distinción que cuatro años antes había recibido Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que Rodri fue elegido como el futbolista más destacado .

Durante la entrega de ese último galardón, una parte del público volvió a corear el apellido de Messi, tal como había sucedido en Qatar en 2022. El capitán argentino, de 39 años, acababa de disputar una nueva final mundialista, aunque esta vez no pudo quedarse con el título.

Cubarsí admitió que todavía le costaba dimensionar su propia consagración. “Siempre fue un sueño ganar un Mundial, pero nunca hubiera imaginado estar en Nueva York levantando el trofeo. Lo escucho y no me lo creo” , confesó con una sonrisa.

Por último, el defensor valoró la unión del plantel español como una de las claves para imponerse en una competencia de máxima exigencia. “En este torneo tuvimos que enfrentarnos a selecciones inmensamente buenas, pero somos una familia y gracias a eso ganamos” , concluyó.

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Fuente: La Nación