El hijo de Pablo Moyano viajó a la final del Mundial de fútbol

Los Moyano no podían faltar . Como en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, algún referente de la familia sindical asistió a un Mundial. Para la final de ayer en Nueva Jersey, llegó especialmente Nicolás, uno de los hijos de Pablo, el número dos del Sindicato de los Camioneros.

Nicolás Pablo Moyano tiene 23 años y es jugador de fútbol del Club Atlético Camioneros, que milita en la Primera B, la tercera división de los torneos domésticos. Estuvo acompañado en Nueva York por un amigo cuyo padre también se desempeña en el club, que es propiedad del gremio. “Aguante Argentina y camioneros”, publicó Nicolás Moyano en sus redes sociales. Acompañó el mensaje con una foto en las tribunas altas del Met Life, el estadio donde el seleccionado argentino cayó 1 a 0 en la final contra España.

En Qatar, hace tres años y medio, Nicolás Moyano también asistió a la final del Mundial y vivió en primera fila la consagración argentina. Aquella vez viajó con Jerónimo Moyano, tío suyo, y con su primo Iván Tapia, hijo del Chiqui, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Chiqui Tapia se casó con Paola Moyano , una de las dos hijas mujeres de Hugo.

En 2022, Jerónimo Moyano, hijo menor de Hugo, escribió con tono desafiante: “Campeones del mundo y que la cuenten cómo quieran”. Ese fue el mensaje que escribió desde el estadio de Lusail. Sonriente, ubicado en una platea baja a metros del césped, el hijo menor del jefe camionero conservó la tradición familiar de estar en una Copa del Mundo, como lo hicieron sus medios hermanos Pablo y Facundo, en Sudáfrica y Brasil. Durante aquellas experiencias compartieron con barras de Independiente tribuna y hasta un safari turístico . También coincidieron en Brasil 2014 en un partido que la Argentina jugó contra Nigeria en Porto Alegre.

Fuente: La Nación