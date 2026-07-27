Pablo Quirno, el canciller militante que sigue el modelo de Marco Rubio y suma tensión a la pelea con Lula

“Los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, gritó Javier Milei y recogió los aplausos de la convención del Partido Liberal en San Pablo, que el sábado proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva , calificado por el mandatario argentino, en ese mismo acto, de “ladrón” y “presidiario”.

Lo escuchaban extasiados en el escenario, como parte de la delegación, pero fuera de cámara, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno , encargado de la diplomacia nacional, quien luego reposteó en sus redes sociales el discurso completo del Presidente, repleto de insultos y referencias críticas hacia su par brasileño y las políticas que lleva adelante. El ataque fue contestado por Lula a través del llamado a consultas de Brasil de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli .

La faceta “militante” del canciller, evidenciada en distintas oportunidades y compromisos, siempre al lado del Presidente, guarda similitudes con el estilo del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio , quien combina los ritos de la diplomacia con una defensa irrestricta de las posturas ideológicas del presidente Donald Trump .

Quirno discutió en las redes con quienes criticaban el discurso de Milei en San Pablo y justificó los ataques con el argumento de que Lula da Silva había aportado asesores suyos a la campaña presidencial de Sergio Massa. En la misma línea, el jefe de gabinete, Diego Santilli , afirmó ayer que el oficialismo brasileño había dicho “barbaridades sobre el hoy Presidente” durante la campaña electoral que terminó con el triunfo libertario.

“ Lo de Quirno no ayuda ”, dicen en Itamaraty en referencia al canciller y su presencia en el encuentro con el alcalde de San Pablo, Tarcisio de Freitas , donde también estuvo Bolsonaro, con alfombra azul (símbolo del liberalismo) acompañando el ingreso del mandatario argentino. “La presencia de Quirno forma parte del mismo paquete, al cual ya reaccionamos fuerte”, contestaron a este diario desde Brasilia. Quirno no habló del episodio diplomático durante su paso, también acompañando al Presidente, en el cierre de la Exposición Rural en Palermo.

Desde que asumió el cargo en reemplazo de Gerardo Werthein , hace nueve meses, la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas acentuó la férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, pero a la vez exhibió un notorio lado B, que se muestra en las redes sociales, combinando ironía con el lenguaje agresivo y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación y voces que disienten con el relato oficial.

“ Todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Luis Caputo se pasea desnudo con [Luis] Majul”, escribió en abril pasado Quirno en su cuenta de X. Estaba mirando, en vivo, a su amigo y antiguo compañero desde el gobierno de Mauricio Macri en un reportaje con LN+, en el que el ministro de Economía defendía el otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios y empleados públicos desde el Banco Nación.

“¡Me gustaría ir y pasar una semana!”, le contestó el canciller por aquellos días y en inglés al usuario Gavin Short, poblador de Malvinas, que lo invitaba a conocer las “Falklands”. En otro posteo de respuesta a otro presunto isleño, autodenominado Mr. Falkland, Quirno sostuvo: “No hay razón por la que no pudiéramos confiarnos el uno al otro. No hay mejor manera que acercarnos más para construir esa confianza” . La cordialidad del intercambio no cayó bien a la oposición al Gobierno, aunque Quirno endureció el discurso de soberanía de Malvinas con el correr de los meses.

“Un canciller no puede entrar en el barro”. le espetó un usuario de X. " ¿ Por qué no?“, le contestó Quirno, sin complejos por su estilo desenfadado, que consigue adhesiones fervorosas entre los tuiteros y youtubers que responden al asesor presidencial Santiago Caputo . “Ave Quirno” es una de las frases de representantes de las Fuerzas del Cielo cada vez que el canciller publicita en las redes reuniones que lleva adelante desde el Palacio San Martín. A la vez, sostiene el vínculo de cercanía con Karina Milei , compañera casi infaltable de viajes internacionales junto al Presidente, como el de San Pablo, el fin de semana.

Diputado, VERGÜENZA es juzgar sin tener idea lo que está juzgando. https://t.co/tOOuKELZ6t

Aunque siempre negó tener interés en ocupar el cargo, distintos funcionarios incluyeron durante semanas a Quirno entre los posibles reemplazos de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, cargo que finalmente asumió Santilli hace poco menos de un mes. Durante la participación argentina en la Copa Mundial de futbol, Quirno se ocupó de desmentir a distintos medios de prensa que hablaban de una supuesta incomodidad del Presidente con Lionel Messi y parte del seleccionado por la bandera “Las Malvinas son argentinas”, mostrada luego del partido con Inglaterra.

En lo que hace al vínculo con Brasil, bien lejos parecen haber quedado las gestiones de buenos oficios del entonces embajador en Brasil, Daniel Scioli , para aquietar los ánimos entre Milei y Lula, una vez que ambos comenzaran su relación como presidentes. A Scioli, que supo cultivar un buen vínculo con Lula y a la vez con el expresidente Jair Bolsonaro y que hoy es secretario de Turismo y Ambiente, lo reemplazó Daniel Raimondi , diplomático de carrera de bajísimo perfil, quien luego de cerrar su celular fue a darle anoche explicaciones al canciller brasileño Mauro Vieira por los dichos del Presidente que encendieron una nueva trifulca diplomática entre los vecinos del Mercosur.

Fuente: La Nación