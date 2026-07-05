Nueva encuesta electoral para 2027: cuatro triunfos de Milei y un dato llamativo de Villarruel

Una nueva encuesta le da sustento a una hipótesis que empieza a instalarse entre los analistas políticos. Pese a que los números de Javier Mieli ante la opinión pública no son los mejores, ni en términos de gestión, ni por la economía, ni por la transparencia, el Presidente mantiene un potencial electoral interesante de cara a una eventual reelección . ¿Mérito propio o deficiencia ajena?

El estudio que adelanta Clarín este domingo es de RDT Consultores , una firma con origen en Mendoza, pionera en mediciones a través de redes sociales y que para 2023 anticipó mejor que otras el fenómeno libertario. Ahora, presentó un relevamiento nacional de 1.360 casos , entrevistados entre el 25 y el 30 de junio, con 3,3% de margen de error.

De arranque, el estudio que dirigió la analista Martha Reale presenta una interesante síntesis de resultados. Con estas conclusiones:

"La corrupción es la novedad del mes. La preocupación saltó 8 puntos en junio -de 29% a 37%- y se metió entre las cuatro principales inquietudes de los argentinos: es el mayor movimiento del estudio".

"El salto aparece asociado a la exposición mediática del tema -las imágenes de los dólares del vestidor de Insaurralde y de Cirio , sumadas al caso Adorni -, una agenda que alcanzó por igual a oficialismo y oposición . Las próximas olas dirán si es un dato coyuntural o una tendencia".

" Javier Milei muestra una leve recuperación . Su desaprobación bajó dos puntos respecto de mayo, y su intención de voto creció casi un punto en el escenario de primera vuelta y casi dos en el de balotaje frente a Axel Kicillof".

" El humor social sigue tenso . Para el 65%, su situación económica es difícil o mala, y el país se divide casi en partes iguales entre quienes creen que el sacrificio 'va a valer la pena' (42%) y quienes sienten que 'no va a servir para nada' (40%). Aun así, la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo viene descendiendo desde marzo y la evaluación prospectiva arrojó una tímida mejora".

" La oposición no capitaliza . El peronismo, incluso sumando a todos sus referentes, no supera el 24%. Milei conserva más de 5 puntos de ventaja y, en un balotaje contra Kicillof, hoy se impondría por 4 puntos".

"Síntesis. Milei gobierna con una gestión mayoritariamente desaprobada, pero frente a una oposición que no despega: su fortaleza es electoral , más que de gestión. La corrupción asoma como el primer flanco nuevo de la agenda".

El capítulo electoral es una parte central del informe. Este tramo empieza con la medición del potencial de seis eventuales candidatos. Sus pisos y sus techos. También su rechazo. Y aquí se da el doble triunfo inicial para Milei .

El Presidente termina con el piso y el techo más alto de los seis evaluados. Consigue un 20,6% de "voto seguro", al que agrega 19,9% de "voto probable", lo que deja su techo/potencial electoral en 40,5%.

El otro dato destacado aquí incluye a la vicepresidenta Victorial Villarruel , que tiene el menor rechazo . Suma 46,9% de "nunca lo votaría" . Claro que lo complementa con un piso flaco y un techo moderado: 6,7% y 32,5% respectivamente.

Axel Kicillof : 13,8% voto seguro / 20,3% voto probable (techo 34,1%) / 52,5% rechazo.

Patricia Bullrich : 11,9% voto seguro / 22,2% voto probable (techo 34,1%) / 53,4% rechazo.

Myriam Bregman : 6,3% voto seguro / 22,1% voto probable (techo 28,4%) / 47,1% rechazo.

Mauricio Macri : 6,4% voto seguro / 20,7% voto probable (techo 27,1%) / 61% rechazo.

En todos los casos, el 100% se completa con cifras en general chicas de "no sabe / no contesta".

Luego, RDT se mete en los cuadros más tradicionales de intención de voto, para eventuales primera vuelta y balotaje . En el caso de la primera vuelta, hay varios candidatos por espacio, casi como si fuera una PASO. Y en esa paleta diversa, Milei se alza con su tercer triunfo .

El Presidente llega una cifra que no es espectacular, 29,3%, pero lo más importante resulta la distancia que le saca al resto. Kicillof, el más taquillero de los peronistas, queda segundo a 12,1 puntos, con apenas 17,2%.

Un candidato de un espacio nuevo : 10,4%.

Finalmente, en el mano a mano contra Kicillof, en una hipotética segunda vuelta, Milei prevalece por cuarta vez. Le saca 4 puntos (37,7% a 33,7%) y completan "Votaría en blanco / Ninguno" 13,6% y "No sabe" 15%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín