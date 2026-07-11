Noruega vs Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial: resultado, goles y minuto a minuto del partido

Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega con dos goles de Jude Bellingham, en el estadio de Miami y el conjunto dirigido por Thomas Tuchel se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 . Los Three Lions , se cruzarán en semifinales con el ganador del choque entre Argentina y Suiza.

Pasaron 960 años desde que Inglaterra puso fin al avance de los vikingos en la histórica batalla de Stamford Bridge. Este sábado, en Miami, el desenlace volvió a ser favorable para los británicos. Con una pelota en lugar de hachas y un boleto a las semifinales del Mundial como premio, el equipo de Thomas Tuchel terminó con el sueño nórdico. Fue 2 a 1, con un doblete de Jude Bellingham, y es el tercer clasificado a las semifinales del Mundial 2026.

Como si fuera una guerra, ambos seleccionados salieron con mesura. Se midieron, buscaron no cometer errores y, durante buena parte del primer tiempo, la etiqueta que mejor le calzó al juego fue la de aburrido. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

Inglaterra sufrió hasta el final, le ganó 2 a 1 a Noruega en el tiempo extra en Miami y se metió en las semifinales del Mundial 2026. Los medios ingleses, que mostraron disconformidad mientras se desarrollaba el partido, se rindieron a los pies de Jude Bellingham. Para ellos, su actuación fue brillante e hizo la diferencia. "Saved by the Bell", fue la definición categórica.

El juego de palabras lo hizo de The Sun y resumió a la perfección el partido de Inglaterra ante Noruega. "Salvados por la campana", según la traducción literal. "Salvados por Bell", de acuerdo a la intención de ese diario inglés. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

Erling Haaland no pudo ser el héroe esta vez. El delantero del Manchester City, figura indiscutida de la campaña noruega en el Mundial 2026, vivió una tarde para el olvido en el duelo de cuartos de final ante Inglaterra y fue sustituido por Ståle Solbakken en el entretiempo del tiempo suplementario. De esta forma, el "Androide" vio los últimos 15 minutos de Noruega desde el banco.

El atacante fue una víctima del intenso calor de Florida y terminó el partido extenuado, con las piernas pesadas y sin haber encontrado los espacios que suele explotar con tanta naturalidad. Los defensores ingleses John Stones y Marc Guehi, dos de sus compañeros de club en el Manchester City, lo neutralizaron con una efectividad casi quirúrgica. Lo conocen de memoria. Y se notó. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

Andreas Schjelderup tiene 21 años y acaba de marcar uno de los goles más importantes en la historia del fútbol noruego. El extremo recibió por la izquierda, pisó el área y clavó la pelota en el ángulo ante una defensa inglesa que no supo leerlo. Noruega abrió el marcador frente a Inglaterra en Miami y sueña con las semifinales del Mundial 2026.

Schjelderup es el "Chico Maravilla" de los escandinavos. Extremo izquierdo de desborde eléctrico y pase filtrado quirúrgico, esta temporada explotó en el Benfica gracias a una sociedad letal con el argentino Gianluca Prestianni. Su velocidad, su capacidad para pisar el área y su precisión de cara al gol lo convirtieron en uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa en su posición. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

El Mundial 2026 venía siendo tranquilo en el rubro de las polémicas pero en los últimos partidos se dieron algunas jugadas que cambiaron un poco esa perspectiva. Se habló mucho del partido entre Argentina y Egipto, y también se puso la lupa en una acción del España contra Bélgica. Sin embargo, nada podrá superar lo que pasó en Inglaterra vs Noruega: en la previa del empate de Jude Bellingham la pelota pareció rozar en uno de los cables de la cámara aérea. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

Los Three Lions se impusieron 2-1 en la prórroga a los vikingos con un doblete de Bellingham y jugará semifinales el próximo miércoles.

Noruega jugó bien y, por momentos, superó a los creadores del fútbol, pero terminó sin piernas para aguantar el alargue.

STE 6m- El entrenador alemán de Inglaterra quiere cerrar el partido y sacó al goleador del partido para meter al gigante Dan Burn.

STE 4m.- El arquero nouego le contuvo un buen disparo a Spence desde afuera del área.

El rebote le quedó a Bukayo Saka, que otra vez encontró firmesa en el golero vikingo.

Solbakken decidió sacar al astro del Manchester City, que se lo notó totalmente extenuado.

En su lugar ingresó Jørgen Strand Larsen, de 1,93 metros de altura.

SE TERMINÓ EL PARTIDO PARA HAALAND Erling no pudo continuar y fue reemplazado para el inicio del segundo tiempo extra. Strand Larsen ingresó en su lugar. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/51zNPhWxy2

Inglaterra demostró tener más resto físico en el tiempo extra y logró ponerse arriba.

Por ahora el partido está 2-1 y le quedan solo 15 minutos a los vikingos para tratar de igualar y llevar el partido a los penales.

PTE 10m.- Se escapó Spence, encaró por el sector izquierdo del área y fue derribado.

El francés Turpin no dudó en señalar la pena máxima, pero el VAR lo llamó para que la vuelva a ver.

Luego de la revisión, el árbitro se corrigió de su sanción y no sancionó el penal para los dirigidos por Tuchel.

NO HAY PENAL PARA INGLATERRA El VAR indicó que no hubo falta hacia Spence en el área de Noruega. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aef0PrGFEC

PTE 2m.- Salió convencido Inglaterra y rápidamente se puso en ventaja.

¿REBOTE? ¡DOBLETE DE BELLINGHAM QUE NO PERDONA! Nyland la dejó larga en una atajada y Jude llegó justo para poner las cosas 2-1 ante Noruega. pic.twitter.com/0YqRSvm1Rf

Le pegó de afuera Morgan Rogers y Nyland, que venía haciendo un torneo excelente, dio un rebote de riesgo que Jude Bellingham capturó y mandó a guardar.

Noruega e Inglaterra no se sacaron ventajas y terminaron igualando 1-1 en el tiempo regular de los cuartos de final.

Si bien los de Haaland hicieron méritos para ganar el partido y generaron situaciones clarísimas para lograrlo, el equipo inglés también tuvo las suyas, aunque más producto de individualidades que de juego elaborado.

Habrá dos tiempos extra de 15 minutos y, de persistir la igualdad, tendremos definición desde los 12 pasos.

En Inglaterra ingresaron Spence y Morgan Rogers reemplazando a O'Really y Konsa

Por el lado de Noruega, ya está en la cancha Pedersen ocupando el lugar de Wolfe.

ST 43m.- Brillante jugada individual de Bukayo Saka ingresando por derecha.

Metió un buscapié que superó al arquero Nyland y tuvo que llegar Aursnes para salvar a los remeros.

AURSNES SALVÓ A NORUEGA El jugador de los Vikingos intervino en el ataque de Inglaterra en los minutos finales. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WQPyN7t4vU

ST 39m.- El equipo nórdico se adueña del complemento y merodea el área de Pickford.

Esta vez fue con un remate que terminó siendo inócuo de Nusa, pero están mejor los vikingos.

ST 33m.- Un centro de Bukayo Saka se fue cerrando y casi se clava en el arco de Nyland.

También llegaba Eliott Anderson para empujarla, pero no logró llegar.

ST 31m.- Otra carambola en el área terminó, esta vez, en un cabezazo de Ajer que se estrelló en el travesaño.

La pelota quedó boyando pero nadie la logró empujar y el partido continúa 1-1.

PASÓ DE TODO EN EL ÁREA DE INGLATERRA Un tiro de esquina que había despejado Pickford terminó con un travesaño que ilusionó a Noruega. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kosGxgfiWC

ST 23m.- Se retiraron los dos extremos: Sørloth y Schjelderup, autor del gol noruego, para el ingreso de Oscar Bobb y Antonio Nusa.

Minutos antes también había saltado al campo de juego Aursnes en lugar de Ryerson.

ST 25m.- En Inglaterra ingresó Reece James, el lateral derecho titular del equipo, reemplazó al extremo izquierdo Anthony Gordon.

ST 12m.- El saque de esquina terminó en una carambola que el central, Heggem, empujó a la red.

El VAR llamó al árbitro por encontronasos que hubo en el área en medio de la jugada y Turpin, tras ver la imagen, lo decidió anular.

Como fueron antes de que la pelota esté en juego, el árbitro francés decidió que se vuelva a patear el saque de esquina.

NO VALE EL SEGUNDO GOL DE NORUEGA El tanto de Torbjørn Heggem fue anulado por el VAR debido a la falta de Haaland en el tiro de esquina. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TUt7GuIpxJ

ST 6m.- Sørloth intentó tirarle un centro a Haaland y terminó forzando a que Pickford la saque del ángulo.

ST 7m.- Apenas un minuto después, esta vez sí cabeceó el astro del Manchester City y forzó al arquero a sacarla bien abajo, al lado del palo.

Thomas Tuchel decidió que Bukayo Saka y Enerechi Eze reemplazen a Madueke y a Rice.

Los cuatro jugadores involucrados son jugadores del Arsenal.

En un partido que tardó en agarrar vuelo, los nórdicos abrieron el partido con un gol excepcional de Schjelderup y tuvieron chances para estirar la ventaja.

Cuando la tarde se ponía gris para los de Tuchel, apareció Bellingham para igualar el marcador.

Encima sobre el final podría haber quedado en ventaja, pero Kane estaba apenas en posición adelantada.

PT 45+4m.- En la última jugada del primer tiempo, Kane la picó de manera exquisita ante la salida de Nyland, pero fue anulado.

Rápidamente el juez de línea levantó la bandera y el VAR ratificó la posición adelantada.

ERA UN GOLAZO, HARRY Kane tuvo la última del primer tiempo y había batido las redes de Noruega, pero el juez de línea indicó fuera de juego del 9 de Inglaterra. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZWdozEGKYf

PT 45+1m.- El crack del Real Madrid recibió de frente al arco, pisó el área, se sacó a un defensor de encima y definió cruzado ante la salida de Nyland.

Cuando parecía que Noruega estaba para liquidar, ahora vuelve haber igualdad en Miami.

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx

PT 42m.- Noruega tuvo el segundo en una contra 2 contra 1 defensor, pero el delantero del Atlético de Madrid no supo resolver.

Avanzaba con espacio y estaba solo Haaland en el área, pero Guehi lo aguantó bien y la jugada se terminó diluyendo.

ERA ANTES, SORLOTH El delantero tenía a Haaland a disposición, pero el noruego de Atlético de Madrid intentó jugarla a la personal y el balón quedó en manos de Pickford. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/thx3yr0WNv

PT 38m.- Se agrandó Noruega con la ventaja y ahora casi amplía con un disparo de media volea de Sørloth.

PT 39m.- Un minuto más tarde también intentó Ødegaard con un tiro al primer palo de Pickford.

PT 36m.- Schjelderup recibió, pisó el área por el extremo izquierdo y la clavó en el ángulo.

La jugada es revisada por el VAR por presunta infracción sobre Kane en el inicio de la jugada.

Confirmado y corroborado: Noruega le está ganando 1-0 a Inglaterra.

PFF, PERO QUÉ GOLAZO Noruega se pone 1-0 en ventaja sobre Inglaterra con este tremendo tanto de Andreas Schjelderup. pic.twitter.com/Z0iSkwjyqM

PT 27m.- El goleador del Bayern Munich se hizo cargo de un peligroso tiro libre en el borde del área.

El disparo terminó siendo desviado bastante por encima del arco de Nyland.

PT 22m.- Una pelota que parecía que sobraba a todos fue capturada por Madueke, que tiró un busca pié.

Le cayó a O'Really y terminó picando lentamente hacia ningún lado.

PT 13m.- Noruega e Inglaterra se miden, pero no se lastiman.

El equipo de Tuchel busca lanzar pelotas largas a espaldas de los laterales, pero por ahora no ha podido inquietar a Nyland.

Noruega respeta al rival, pero fija a los centrales con Haaland y Sørloth trata de sacar ventaja por el extremo derecho.

Comenzó el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El mismo es dirigido por el francés Clément Turpin y el ganador se enfrentará el próximo miércoles al vencedor de Argentina y Suiza.

Noruega se encolumna detrás de su capitán, Martin Ødegaard buscando clasificar a semifinales por primera vez en su historia.

Por su parte, Harry Kane es quien lidera la formación inglesa. El brazalete para la figura.

El delantero inglés ya fue el goleador del Mundial 2018 y tampoco quiere perder la pisada.

Erling Braut Haaland quiere pelear con Messi y con Mbappé la Bota de Oro del Mundial y practica definición en la entrada en calor.

La temperatura en Miami supera los 32° y hay alerta por calor extremo.

Sin duda será uno de los factores a tener en cuenta en el cruce que se nos viene.

Los once elegidos por Tuchel son: Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice y Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane, Anthony Gordon

Quien venía desempeñándose en el sector derecho de la defensa Quansah, que recibió dos fechas de suspención.

Declan Rice estuvo apartado del equipo durante los entrenamientos para evitar que le contagie un virus a sus compañeros, pero su presencia es tan relevante que igualmente saldrá desde el arranque.

Los 11 titulares de Ståle Solbakken: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Andreas Schjelderup.

The Norway row takes over Miami 🛶🇳🇴 pic.twitter.com/anRapAHqH4

Inglaterra : Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel

Your #ThreeLions to play Norway! ✨ pic.twitter.com/bQSf5mtbWO

Noruega : Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe o Leo Østigård; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Las elevadas temperaturas de Miami mantienen en alerta a la FIFA. El inicio del cruce de cuartos de final entre ingleses y noruegos podría postergarse para resguardar la salud de los futbolistas y del público.

Norway may row. But England roars 🦁🦁🦁 Good luck tonight team, from our Armed Forces around the world! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England pic.twitter.com/CNKqy2B8ot

¡En Noruega no aguantan la emoción! No pueden esperar más. ¡Que empiece ya el Noruega-Inglaterra! 🔥 pic.twitter.com/j8RmnRWPC2

🤯🇳🇴 LA CANTIDAD DE NORUEGOS POR MIAMI... HASTA LE ENSEÑARON A HACER EL REMO A UN ROBOT. pic.twitter.com/pW2zZ0bOBq https://t.co/6s6inx52pi

Fuente: Clarín