La reacción de la nueva Laura Ingalls al conocer a Melissa Gilbert en el set: “Corrí hacia ella”

Esta semana, Netflix estrenó una de las series más esperadas del año: La casa de la pradera ( Little House on the Prairie ), una remake de La familia Ingalls , la producción encabezada por Michael Landon que se emitió entre 1974 y 1983 y se convirtió en un ícono de la televisión. De a poco, esta nueva versión empieza a pisar fuerte y, a solo dos días de su lanzamiento, ya se ubica en el segundo puesto de las series más vistas de la plataforma en la Argentina. Y es que, por un lado, para una generación es la posibilidad de rememorar un clásico y, para otra, la oportunidad de introducirse por primera vez en este universo.

Y justamente la cuestión generacional es uno de los puntos más interesantes de la serie, puesto que hoy son caras nuevas las que interpretan a los icónicos personajes que entre los 70 y 80 representaron Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Sue Anderson y Melissa Gilbert . Justamente esta última tuvo la oportunidad de pasarle personalmente la antorcha a su sucesora. Alice Halsey , la niña de 11 años que interpreta a Laura Ingalls, reveló que conoció a Gilbert cuando fue al set de rodaje y tuvo una efusiva reacción cuando estuvieron cara a cara.

“ Melissa Gilbert vino al set un día y la conocimos . Es muy amable”, reveló la joven actriz en diálogo con la revista People . Contó que cuando vio a la actriz que originalmente personificó a Laura, corrió a darle un fuerte abrazo. “Ni siquiera nos conocíamos. Simplemente la vi y corrí hacia ella . Creo que es una persona muy agradable. Me apoyó muchísimo . Me hizo sentir muy bienvenida al mundo de La casa de la pradera ”, aseguró. Y es que, de una u otra manera, fue literal y metafóricamente un traspaso de mando soñado.

Halsey, que hizo su debut en la pantalla chica en 2023 en la serie de Apple TV Lecciones de química (Lessons in Chemistry) , protagonizada por Brie Larson y Lewis Pullman , aseguró que es “un privilegio” interpretar a “un personaje tan increíble” como el de la hija menor del matrimonio Ingalls. “Fue un ícono para varias generaciones y me siento muy honrada de poder interpretar a este personaje y aparecer en pantalla como Laura Ingalls . Creo que mi parte favorita fue descubrir quién es, porque sin duda tiene muchas facetas”, sostuvo. Y es que, si bien cuando se emitió la serie original no había nacido, hizo una profunda investigación sobre la historia, leyó los libros de Laura Ingalls Wilder y vio varios de los episodios.

En este sentido, reconoció que sintió “mucha responsabilidad” de hacer bien las cosas: “Sabía que tenía que honrar su legado y su historia porque realmente era una mujer increíble, una gran narradora, escritora y trabajadora. Así que sentí mucha presión. Pero creo que estuve rodeada de compañeros de reparto maravillosos, y estoy muy contenta de haber podido hacerlo con ellos”.

Esta nueva adaptación del clásico que llevó adelante Rebecca Sonnenshine tiene como protagonistas a Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls, Alice Halsey como Laura Ingalls y Skywalker Hughes como Mary Ingalls. Cuenta con un total de ocho episodios de una duración de entre 40 y 60 minutos y está disponible en Netflix .

Fuente: La Nación