“No intentes entenderla”: el video de la Orquesta Estable del Colón tocando “Muchachos” antes de la final Argentina vs España

El viernes a la noche había cita con la música clásica en el Palacio Libertad. El programa era Carmina Burana , la cantata de Carl Orff estrenada en Frankfurt en 1937. Pero no era un viernes cualquiera: al final del concierto, a menos de 48 horas de la final del Mundial entre la Selección argentina y España, la Orquesta Estable del Colón salió del programa con un permitido futbolero. "Muchachos...".

La música cambió, con el público de pie. Sonaron las primeras notas de la música que puso La Mosca Tse-Tse, este viernes interpretada por los vientos y algunas cuerdas de la orquesta. Hubo tímidas entonaciones de la estrofa, entre los aplausos y el entusiasmo de todos.

A la hora del estribillo se sumaron los tres coros invitados: el estable del Colón, el de Niños del Colón y el Coro Polifónico Nacional. Entonces sí el grito y la ilusión soplaron fuerte.

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel", cantaron el estribillo, completo.

El momento quedó registrado en video por algunos asistentes. Una de esas grabaciones la compartió Santiago Oría, cineasta de Milei, en sus redes sociales.

"Ayer en el Palacio Libertad después del tremendo concierto de Carmina Burana, se pusieron a tocar MUCHACHOS", escribió Oría.

Su mensaje fue replicado por el Presidente en su cuenta de X.

"Argentina... No intentes entenderla... Sentila y te emocionará hasta el punto de amarla tanto que te llevará a la locura...", expresó el Presidente, parafraseando a Chiqui Tapia en un video que hace años difundió la AFA y se convirtió en una frase recurrente en redes sociales ("No trates de entenderla, disfrutala").

También se sumó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. "Gran momento vivimos ayer luego de vivir Carmina Burana en el Palacio Libertad por los elencos estables de la Nación y del Teatro Colón. Argentina, no lo entenderías", señaló Cifelli, en la misma sintonía.

Fuente: Clarín