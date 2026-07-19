Un hombre fue detenido acusado de atacar a puñaladas a su vecino luego de una discusión por un terreno en Mar del Plata

Una discusión por un terreno en el barrio Parque Camet, en Mar del Plata , terminó con un hombre grave luego de ser apuñalado por uno de sus vecinos .

El agresor es Víctor Hugo Brito y fue imputado por el delito de “ homicidio en grado de tentativa ”. Ahora, tres meses después del ataque, la Justicia resolvió que el acusado siga alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán al dictarle la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la causa, todo empezó el 14 de abril cuando Brito mantuvo un conflicto con los hijos de la víctima, Pablo Zacestz, por los límites de un terreno y lo atacó con un cuchillo .

La puñalada impactó en la zona abdominal, lo cual le provocó una grave herida que requirió atención médica inmediata. La hipótesis de la fiscalía sostiene que el ataque puso en riesgo la vida del hombre .

Con esos elementos, el fiscal Carlos Russo solicitó que Brito permaneciera detenido. El pedido fue aceptado por el juez de Garantías Juan Tapia, quien convirtió la detención en prisión preventiva al considerar que la acusación está respaldada por distintas pruebas reunidas durante la investigación.

Entre los elementos valorados por el magistrado figuran las actuaciones policiales, los informes médicos, las actas de allanamiento y detención, además de los testimonios incorporados al expediente.

Los familiares de la víctima denunciaron que, incluso después del ataque, el acusado continuó hostigándolos : afirmaron que tiraba piedras contra la casa y los amenazaba de muerte cuando pasaba por el frente del domicilio , según consignó el sitio 0223 .

“En la semana siguiente, se emborrachaba y gritaba de la esquina, le decía ‘vigilante te voy a matar’ . Insultaba, amenazaba. Todos los días estaba así”, indicó uno de los testigos.

El juez también tuvo en cuenta que varios vecinos manifestaron temor al momento de declarar ante la policía, una circunstancia que, según sostuvo en su resolución, podría afectar el desarrollo de la causa si el imputado recuperara la libertad.

La prisión preventiva será revisada dentro de un plazo máximo de 60 días . En ese período, la Justicia analizará el avance de la investigación y evaluará si continúan los motivos que justifican que el acusado permanezca detenido.

Fuente: TN