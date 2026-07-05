Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar la grasa pegada del horno en 6 simples pasos

La grasa acumulada en el horno es uno de los problemas más comunes en la cocina, especialmente cuando pasan varias semanas sin una limpieza profunda. Con el uso, los restos de comida y las salpicaduras se adhieren a las paredes, las rejillas y la puerta, al formar una capa difícil de remover y que puede generar malos olores al cocinar.

Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato de sodio para combatirla, existe otra alternativa igual de efectiva que evita el uso de productos químicos fuertes y ayuda a despegar la suciedad incrustada con menos esfuerzo.

Un método muy utilizado consiste en aprovechar el jabón blanco o jabón de lavar en pan , un producto con gran poder desengrasante que, combinado con agua caliente, ayuda a ablandar la grasa adherida sin dañar las superficies del horno.

El jabón blanco contiene agentes limpiadores capaces de emulsionar la grasa y desprenderla de las superficies sin necesidad de utilizar limpiadores agresivos. Además, al mezclarse con agua caliente, ayuda a reblandecer las capas de suciedad acumuladas, facilitando la limpieza y evitando los fuertes olores que dejan otros productos.

Además de limpiar el horno de manera periódica, hay algunos hábitos que ayudan a prevenir la formación de grasa incrustada:

Con una limpieza regular y este sencillo método, es posible mantener el horno libre de grasa pegada durante más tiempo sin recurrir a productos químicos agresivos ni a las soluciones caseras más tradicionales.

Fuente: TN