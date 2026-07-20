Ni un auto ni un robot: Tesla lanzó una bicicleta para chicos de US$225

Tesla, la compañía de Elon Musk, volvió a acaparar titulares por el lanzamiento de un nuevo producto. Sin embargo, esta vez no se trató ni de un auto de alta gama ni de un robot humanoide, sino de algo un poco más sencillo: una bicicleta.

En detalle, Tesla Balance Bike for Kids es una bicicleta de equilibrio pensada para niños. Cuenta con cinco niveles de altura y una longitud mínima de piernas de 35 centímetros, soporta hasta 35 kilos e incluye las herramientas necesarias para el ensamblaje. Su valor es de US$225 , según indica el sitio oficial de Tesla. La preventa será a partir del 31 de julio y los primeros envíos en Estados Unidos serán a fines de agosto.

Dado que no cuenta con motor ni pedales, el objetivo del producto es ayudar a niños a aprender a mantener el equilibrio y la estabilidad antes de utilizar una bicicleta tradicional.

Balance Bike for Kids now available on Tesla Shop – Lightweight magnesium frame & adjustable seat – Five height levels – Suitable for children 2-5 years old https://t.co/IIPjY1Ad9N pic.twitter.com/nr375ZRchr

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores de Tesla, que esperaban la presentación de una bicicleta eléctrica. En redes sociales muchos usuarios hicieron alusión a “Model B”, un supuesto producto que nunca fue confirmado por la compañía.

Tesla Balance Bike for Kids se suma, de esta manera, al catálogo infantil que la marca viene construyendo hace tiempo. Entre sus principales productos, se destaca el Cyberquad for Kids , un cuatriciclo eléctrico basado en el diseño del Cybertruck. Alcanza una velocidad máxima de 16 km/h, está orientado a niños de 9 a 12 años y su valor es de US$1650.

También se encuentra el Cybertruck for Kids , cuya velocidad máxima es de 16 km/h. Tiene capacidad para dos personas y es apto para niños de 6 a 12 años. Cuesta US$1500.

Fuente: La Nación