Lionel Messi hizo un posteo tras la derrota en la final del Mundial: “El dolor es muy grande”

La imagen de Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial ante España fue dolorosa: había contenido las lágrimas al momento del pitazo definitivo que decretó el 1 a 0 para los ibéricos, pero el rosarino terminó llorando cuando miró a las tribunas del Metlife de New Jersey, al momento en que el rival ya alzaba la copa y él fijaba la vista en los hinchas albicelestes, que coreaban su nombre en señal de agradecimiento.

En esos instantes, Messi ya intuía que se trataba de su última función como jugador de la selección, al menos en una Copa del Mundo. Y -por lógica, como el resto de sus compañeros- no podía quitarse de la cabeza la oportunidad invalorable de haber obtenido “la cuarta”, lo que le hubiera dado todavía más lustre a su condición de leyenda.

Después, todavía en el estadio, el capitán argentino no dijo palabra al ante la requisitoria periodística. Seguramente, no quería hablar en caliente. Pero sí se pronunció este lunes con un posteo de Instagram.

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“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió.

Y amplió: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”.

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Fuente: La Nación