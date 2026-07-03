Ni piedra ni vidrio: el truco casero más efectivo para afilar los cuchillos en casa que recomiendan expertos

Afilar los cuchillos puede ser una tarea difícil de resolver, si se necesita una solución urgente. Muchas personas esperan al afilador, o utilizan productos que no todos tienen en casa. Por eso, es importante tener en cuenta este truco casero que no implica el uso de piedra, ni vidrio .

Esta solución, considerada como una de las más efectivas para afilar los cuchillos en casa, consiste en utilizar un objeto que está en todos los hogares: una taza de cerámica . La clave está en su parte inferior, especialmente el borde rugoso que no tiene esmalte.

Esa superficie funciona de manera similar a una piedra de afilar, porque la cerámica es más dura que el acero de la mayoría de los cuchillos domésticos. Al pasar la hoja por esa zona, se desgasta mínimamente el metal y se ayuda a recuperar el filo.

Este recurso puede servir como salida práctica cuando no hay elementos específicos disponibles y se necesita resolver el problema en pocos minutos. Aun así, conviene aplicarlo con cuidado, sin apuro y sobre una base firme, para evitar movimientos imprevistos durante la maniobra.

Después de hacerlo, lo mejor es probar el corte sobre un alimento blando y revisar si la hoja del cuchillo responde mejor. Si el desgaste es profundo, la opción más segura será llevarla a un especialista.

Fuente: TN