Ni limón ni bicarbonato: el ingrediente que ayuda a eliminar el olor y las manchas del tupper en pocos minutos

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con un tupper que, aunque esté limpio, conserva olor a comida o manchas difíciles de eliminar. Esto es muy común, sobre todo cuando se utilizan recipientes de plástico para guardar alimentos con salsas, condimentos o preparaciones con mucho color.

Aunque muchas personas recurren al limón, al bicarbonato o al detergente como soluciones caseras, estas opciones no siempre logran eliminar por completo los olores impregnados y pueden requerir varios lavados para obtener buenos resultados.

Por fortuna, existe un ingrediente económico y fácil de conseguir que ayuda a recuperar los recipientes de plástico , eliminar olores persistentes y reducir las manchas sin necesidad de usar productos agresivos.

Una de las formas más recomendadas para limpiar los tuppers es utilizar agua caliente con vinagre blanco , una combinación que ayuda a neutralizar olores y desprender restos de grasa o alimentos que quedan adheridos al plástico.

El vinagre blanco contiene ácido acético , un compuesto que puede ayudar a descomponer residuos y reducir olores desagradables . Además, al combinarlo con agua caliente, permite que las manchas se ablanden y sean más fáciles de remover.

Para manchas más resistentes, también se puede dejar la mezcla actuando durante varias horas o toda la noche.

Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave para recuperar un tupper no está en frotar con fuerza, sino en dejar actuar la mezcla durante el tiempo suficiente. De esta manera, los residuos se ablandan y resulta más sencillo eliminarlos sin dañar el recipiente.

Fuente: TN