Javier Milei participará del acto a 32 años del atentado a la AMIA, junto a Karina, Santilli y Bullrich

Javier Milei participará esta mañana del acto en el que se conmemorará el 32 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.

Milei confirmó días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633 , donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del brutal ataque terrorista.

Desde la Presidencia confirmaron en el anochecer del jueves que iría acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei . También están confirmadas las presencias del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y de la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich .

Si bien se esperan más presencias del Gabinete, no había aún confirmaciones oficiales. Desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, Milei asistió a todos los actos de conmemoración. Al igual que en esas ocasiones, se prevé que se ubique en las primeras filas, frente al escenario, para acompañar a los familiares en reclamo de justicia .

La convocatoria del acto está prevista para las 9.45 . Será así, ocho minutos antes de las 9.53 , el exacto horario en que la mañana del lunes 18 de julio de 1994 se produjo la voladura. En la que además de los 85 asesinados, quedaron centenares de heridos .

El acto de este año se realizará bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria” . Y se da con la convocatoria de AMIA, Delegación Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) , y familiares de las víctimas. Comenzará, con el sonido de la tradicional sirena, a las 9.53.

En el acto está previsto que hable el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza , y un grupo de familiares de víctimas. En esta oportunidad, la conmemoración estará conducido por el actor Martín Seefeld , perdió a su mejor amigo, Fabián Schalit , en el atentado. Schalit había asistido a la AMIA para realizar los trámites del sepelio de su abuelo, junto a su hermano Pablo y su primo Luis Kupchik , y estaban dentro del edificio cuando se produjo la explosión.

Los familiares que hablarán son Alberto y Florencia Abadi , yerno y nieta de Jaime Plaksin y Andrés Said , hermano de Marisa. Los nombres de las 85 personas asesinadas serán leídos por Daniela, hermana de Silvana Alguea de Rodríguez; Adrián, hermano de Fabián Furman; Mercedes, hija de Roberto Pérez; y Patricia, hermana de Mirta Strier.

También colocarán flores y encenderán las velas en honor a la memoria de las 85 víctimas fatales Gustavo Grinblat, primo de Luis Kupchik, y de Pablo y Fabián Schalit; Natalia y Vanesa Said, hijas de Ricardo Hugo Said; y Valeria Basiglio, hija de Hugo Norberto Basiglio.

En abril de 2024, poco antes de que se cumplieran 30 años del atentado y de una causa marcado por la impunidad, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994. Lo calificó como un delito de lesa humanidad y pidió reformas legales para poder juzgar a los profugos por el atentado “en ausencia”.

Por el caso hay un grupo de prófugos de origen iraní y libanesas, con pedido de captura: Hadi Soleimanpour, Alí Akbar Velayati, Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Hussein Mounir Mouzannar, Farouk Abdul Hay Omairi y Abdallah Salman.

En mayo de este año, la Cámara Federal destrabó el avance de la realización del juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses del atentado contra la AMIA , a pesar de que los prófugos cuestionaron la constitucionalidad de ese procedimiento en la Cámara Federal de Casación Penal.

El atentado se produjo poco más de dos años después de la voladura de la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992. Allí fueron asesinadas 22 personas y más de 200 quedaron heridas. Por el caso esultó acusado la organización terrorista Hezbollah , bajo el patrocinio y planificación de Irán,

En ese caso, a más de 34 años, no existen detenidos ni condenados , a pesar de una larga investigación que dio a conocer a sus responsables.

Fuente: La Nación