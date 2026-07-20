Murió un adolescente de 13 años durante los festejos por el triunfo de España en el Mundial

En medio de los festejos por la victoria del seleccionado español por la final del Mundial 2026, en Ciudad Rodrigo, España, un adolescente de 13 falleció tras el derrumbe de una fuente , mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Según El País , el joven se encontraba dentro de la fuente del Árbol Gordo, cuando se derrumbó la parte superior de la estructura, donde se encontraban otros hinchas. Al ser golpeado por la estructura de piedra, fue trasladado por las autoridades al centro de salud, donde confirmaron su fallecimiento.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo , expresó sus condolencias y en un comunicado, publicado en redes sociales, sostuvieron: “El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo muestra el dolor y las condolencias por el niño fallecido de 13 años. Toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor”.

“ Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”, agregaron.

En cuanto al resto de los heridos, expresaron: “El Ayuntamiento espera también la pronta recuperación de otras personas que se han visto afectadas por el suceso”. A su vez, informaron que las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio por lo ocurrido.

No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente. Descanse en paz, Adrián pic.twitter.com/FaB0BPuEoE

Asimismo, el equipo de fútbol, donde jugaba el joven, lamentó la perdida en redes sociales: “No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente”.

“Descanse en paz, Adrián”, cerraron el comunicado, las autoridades del club.

Fuente: La Nación