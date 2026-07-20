Javier Milei, sobre los jugadores: “Frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacer festejos”

El presidente Javier Milei se refirió al recibimiento al plantel de la selección argentina tras la final del Mundial 2026 y dijo que el gobierno nacional ofreció hacerse cargo de la organización de los festejos, pero que los futbolistas no quisieron.

“Es un trabajo que se ha estado gestando entre el gobierno nacional, el de la Provincia y la Ciudad. De hecho, a los jugadores se les dio la opción de 6 posibles festejos . Ellos, frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, el más importante de la historia. En los últimos tres mundiales jugó 4 finales y ganó una. Frente al desempeño que tuvieron y los valores que tuvieron dentro de la cancha había que hacerlo”, expresó en diálogo con Luis Majul en LN+.

Además explicó por qué Lionel Messi no volvió con sus compañeros y se fue a Rosario con su familia y marcó: “A veces es muy difícil entender la naturaleza histórica de lo que han logrado“. ”Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien. No hay palabras para describirlo. Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso “, subrayó.

Milei criticó a kirchneristas que “querían que a la selección le vaya mal” aunque no dio nombres y los apodó “mononeuronales termo”. Además, habló sobre la decisión de los jugadores de fijar postura sobre la soberanía de las islas Malvinas, en el partido frente a Inglaterra.

El jefe de Estado afirmó que este mundial destapó la “miserabilidad” de algunos espacios políticos y detalló que los jugadores de la selección argentina fueron maltratados de una manera “inexplicable”. "Lo hicieron con definiciones muy hirientes y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino. Y luego se panquequearon y empezaron a acusar a otros de esas mismas acusaciones. Son psicópatas “, siguió.

En cuanto al plantel de la albiceleste y el por qué merecían ser recibidos por los hinchas con festejos, Milei dijo que los jugadores son personas “muy talentosas” que, a su vez, “trabajaron mucho” para llegar hasta la última instancia del torneo y “siempre pelearon hasta el final”. También destacó que tuvieron “actitudes mesuradas, hasta en momentos donde el árbitro tuvo comportamientos no correctos para el seleccionado”.

“El domingo, el partido nos fue muy adverso y aun así en los últimos minutos pudimos empatarlo. Así el transcurso nunca fue favorable. Pero perdió frente a un enorme rival, eso también hay que decirlo”, agregó.

Al Presidente también se le consultó por qué el Gobierno analizó la posibilidad de decretar un feriado nacional cuando, en otras ocasiones, el Gobierno aclaró que no es afín a ese tipo de medidas, y respondió: “Los festejos y el ocio son parte de la vida del ser humano, uno no es una máquina que trabaja 24 horas por día. Eso llevaría a que la maquinaria se rompa”.

“Además estamos hablando de un evento extraordinario y se planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores, que son dignos de un homenaje por las alegrías que le dieron al pueblo argentino. Es un caso de características extraordinarias. No me parece normal o convencional que un equipo llegue a 3 finales de 4. Son 195 países en el mundo y un puñado participa en el Mundial, y nosotros llegamos a estar entre los dos mejores. Tuvo un día oscuro y la suerte no lo acompañó, pero el logro es enorme y hay que tomar conciencia”, continuó.

A su vez, Milei remarcó que la selección argentina tiene a dos líderes “extraordinarios”: Lionel Messi, a quien definió como “el mejor de todos los tiempos” y Lionel Scaloni, que “tiene una capacidad de liderazgo admirable”. “Sostengo que cuando culmine su carrera como DT, hay lugares reservados para él en las mejores universidades del mundo, porque puede dar clases. Liderar grupos de estas características no es para cualquier persona”, sumó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario habló sobre el proyecto para eliminar las elecciones PASO y dijo que tuvo esa determinación desde que asumió al cargo. “ Mi posición histórica siempre fue que no deberían existir ”, sostuvo.

Luego explicó: “Fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente cómo diseñar una estrategia electoral, haciéndole pagar una encuesta a los argentinos. Los problemas de la política los tiene que resolver la política. Si usted hace votar 5 veces a la persona, el sistema se satura y la participación baja ”.

Fuente: La Nación