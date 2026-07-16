Murió Horacio Sanguinetti, primer secretario de Educación porteño y quien tuvo a su cargo el Teatro Colón y el Colegio Nacional Buenos Aires

El Colegio Nacional Buenos Aires comunicó en las últimas horas la muerte de Horacio Sanguinetti , quien fuera rector de esa escuela pública entre 1983 y 1996 y entre 1998 y 2007. Tenía 91 años, y también había sido director del Teatro Colón y secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

"Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de Horacio Sanguinetti", fue el mensaje publicado en el perfil del establecimiento educativo en Instagram. " Fue el rector que más tiempo estuvo en el cargo . Proyectó una visión del Colegio que se mantiene vigente. Su pasión por el estudio y la excelencia todavía inspira el trabajo de profesores y graduados", se agrega en el posteo.

Sanguinetti, de acuerdo a la publicación, se graduó en ese colegio en la promoción 1953, era abogado y fue también el primer secretario de la cartera educativa porteña.

Fuente: Clarín